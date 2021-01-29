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Çocuk Sağlığı
Haber: DHA I Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Uzmanlar çocukları koronavirüse yakalanan aileleri uyardı... MIS-C semptomları yaşanabilir

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Uzmanlar çocukları koronavirüse yakalanan aileleri uyardı... MIS-C semptomları yaşanabilir
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Koronavirüsün çocuklarda da ciddi tahribatlara yol açtığını dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, “Koronavirüs enfeksiyonunu rahat atlatan çocuklar birkaç hafta sonrasında MIS-C semptomlarını yaşayabilmektedir. Hastalık sırasında virüs, deri, akciğer, kalp, sinir sistemi, sindirim sistemi, kan, kan damarları ve böbrekleri tutabilmektedir. Hastalık daha çok 15 yaş altı genç çocuklarda görülmektedir” dedi.

MIS-C adlı hastalığın nedeni bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki göstermesinden kaynaklandığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, “Çocuklarda kovid-19 genellikle hafif seyreder. Bununla birlikte özellikle son zamanlarda bazı çocuklar ciddi şekilde etkilenmektedir.  Bu çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu sonrası birtakım belirtiler ortaya çıkmaktadır.  Dünya Sağlık örgütü bu problemleri genel olarak çocuklarda çok sistemli İnflamatuar Sendrom veya MIS-C olarak tanımlamıştır. Adından da anlaşılabildiği gibi bu hastalık vücudumuzdaki birçok sistemi tutabilmektedir. Bu tutulum iltihaplanma şeklinde olmaktadır. Bunun sebebi de bağışıklık sisteminin virüse aşırı tepki göstermesinden kaynaklanmaktadır. Hastalık sırasında deri, akciğer, kalp, sinir sistemi, sindirim sistemi, kan ve kan damarları, böbrekler tutulabilmektedir. Hastalık daha çok 15 yaş altı genç çocuklarda görülmektedir. Dünya genelindeki toplumlarda koronavirüs enfeksiyonlarının zirve yaptığı dönemlerden birkaç hafta sonra MIS-C daha sık görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde de aynı şekilde seyir gösterdi” diye konuştu.  

Çocuklarda korkutan tablo... MIS-C aileleri tedirgin ediyor
Çocuklarda korkutan tablo... MIS-C aileleri tedirgin ediyor

"Hastalığın tedavisi çocuğun genel durumuna bağlıdır" 

MIS-C semptomları arasında gözlerde kızarıklık, el ve ayaklarda kızarıklık veya soyulmalar, yorgunluk, karın ağrısı, dört-beş günden uzun süren ateş, nefes darlığı, kas ağrıları, tansiyon düşüklüğü, deri döküntüleri ve ishal görülebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömer sözlerine şöyle devam etti:

“Semptomlar genellikle koronavirüs enfeksiyonundan birkaç hafta sonra görülmektedir. Koronavirüs enfeksiyonunu rahat atlatan çocuklar birkaç hafta sonrasında MIS-C semptomlarını yaşayabilmektedir. Bu semptomları ağır geçiren özellikle kalp ve akciğer etkilenmesi yaşayan çocuklarda çoklu organ yetmezlikleri gelişip hayati tehlike ortaya çıkabilmektedir. MIS-C nadir görülmesine rağmen aileler koronavirüs enfeksiyonu sonrası yukarda belirtilen semptomların görülmesi dahilinde mutlaka en kısa sürede bir çocuk hekimine görünmelidirler. Hastalığın tedavisi çocuğun genel durumuna bağlıdır. Antibiyotikler, Intravenöz immünglobulin (IVIG), kan sulandırıcı ilaçlar ve  solunum desteği gibi tedaviler uygulanmaktadır.”

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