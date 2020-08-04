Uzmanından virüs döneminde çocuklarını okula gönderecek ailelere tavsiyeler

Öğrencilerin yeniden sınıflarda yer alacağı yeni eğitim yılında bir takım düzenlemeler olsa da ebeveynlerin akıllarında bazı soru işaretleri yer alıyor. “Çocuklarımızı okullara göndermeli miyiz? Okullar açılınca henüz daha bitmemiş ama azalmakta olan salgında yeniden artış olur mu? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız?” diye düşünen aileler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Akça, “Ülkemiz için; ilgili bakanlıklar gerekli tüm önlemleri alarak, okulları eğitim öğretime açtığında, tereddüt etmeden, çocuklarımızı yeniden okullara göndermeliyiz. İlgili yayınlar, okullarda hastalık yayılımının tahmin edilenden çok çok daha az olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.



Koronavirüs yayılma hızı artar mı?



Koronavirüs ve okulların açılmasıyla ilgili çeşitli araştırmaları örnek gösteren Akça, konuyla ilgili şunları söyledi:



107 farklı ülkede; Mart 2020de kapanan okulların, nasıl ve ne şekilde açılacağı merak konusu. Sadece biz değil bütün dünya bunun üzerine sorular soruyor ve araştırmalar yapıyor. Ne yazık ki elimizdeki hiç bir veri kesin değil. Örneğin, dün çocukları süper taşıyıcı olarak etiketlerken, bugün biliyoruz ki, çocuklar sadece viral üst solunum yoluna sebep olan hastalık sürecini erişkinler kadar ağır geçirmiyorlar ve aynı zamanda da erişkinlerden daha bulaştırıcı değiller. 2002 yılında pandemi yapan; bir çeşit korona virüs olan SARS salgını esnasında Hong Kong, Çin ve Singapur’da okullar kapatılmış ancak bu durumun salgının yayılımını azaltmada bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ayrıca okulda, sınıf içindeki sıcaklık kontrolünün de enfeksiyonun yayılımı açısından hiçbir etkisinin olmadığı bilinmektedir.



Sosyal mesafeye uymak okulların kapatılmasından daha etkili



Prestijli bir dergi olan Lancette yayınlanan bir makaleden örnek veren Akça, “Sadece sosyal mesafeye uymanın, hastalığın yayılmasını ve hastalığa bağlı ölümlerin; okulların kapatılmasından çok daha etkili olduğu açıkça yazmaktadır. Şu an elimizde olan sadece; COVID-19un bu zamana kadar nasıl seyrettiği ve eski korona virüs salgınlarında (SARS ve MERS) bu virüsün nasıl davrandığı üzerinden yorum yapabilmek” ifadelerini kullandı.



Çocuklarımızı yeniden okula göndermeliyiz



Güvenilirliği kanıtlanan aşı bulunup, herkes aşılanmadan salgın için risklerin azalsa da devam edeceğini belirten Akça, “Salgının hala bitmediğinin farkında olup, kabul etmeliyiz. Ülkemiz için; ilgili bakanlıklar gerekli tüm önlemleri alarak, okulları eğitim öğretime açtığında, tereddüt etmeden, çocuklarımızı yeniden okullara göndermeliyiz. İlgili yayınlar, okullarda hastalık yayılımının tahmin edilenden çok çok daha az olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.



Bu tavsiyelere dikkat!



Akça, “Hem sosyal, hem ruhsal, hem de ekonomik açıdan geri dönüşü olmayan yıkımlara sebebiyet vermemesi için, çocuklarımız yeniden okullarına dönecekler, dönmeliler” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



Çocuklarınıza doğruyu gösterip, örnek olacaklar siz anneler ve babalarsınız. El yıkamanın ve sosyal mesafenin önemini asla küçümsemeyin. Unutmayın ki çocuklarınız sizin söylediklerinizden çok, yaptıklarınızı taklit ederler. Çocuklarınızı korkutmadan doğru bilgilerle aydınlatın, kendilerini ve çevrelerini korumalarını sağlayın. Biz hekimler yıllarca; sadece ellerimizi yıkayıp, dezenfektan kullanarak, ameliyatlara girdik; onlarca hastalıklardan korunduk; hastalarımızı, birbirinden enfeksiyon bulaştırmadan tedavi edebildik; bulaştırıcılığı olan hastaları izole ederek yayılımı önledik. Bilincindeydik, bilinçliydik, bilmeyeni eğittik ve başardık. Hep beraber bu sayede başaracağız. Bilimin ışığında, gerçek bilim adamlarına güvenerek, yeni normalimize döneceğiz.