Uzmanından uyarı: “Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım”

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli yöntemin aşı olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Türkiye'de, Kovid-19 için aşı çalışmalarında Faz 3 aşamasına geçilmesinin beklendiğini vurgularak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif koronavirüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır."

Aynı ana bilim dalında görevli Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu da koronavirüs için etkin tedavilerin bulunduğunu, yeni ilaçların geliştirildiğini ve aşıların da piyasaya çıkmaya başladığını kaydetti.

Risk altındaki grupların ve 65 yaşın üzerindekilerin aşı olması gerektiğini belirten Pullukçu, "Enfeksiyon ve göğüs hastalıkları gibi hekimlerin açıklamalarına güvenin ve onların açıklamalarını takip etmeye çalışın. Hem kendiniz hem sevdikleriniz hem de insanlar için korunma önlemlerine uymaya lütfen devam edin." değerlendirmesinde bulundu.