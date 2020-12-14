Uzmanından pandemide hamileler ve yeni doğum yapmış anneler için önemli uyarı

Covid-19 pandemisinde en önemli risk gruplarından birini anne adaylarının oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Berrin Karakuy, “Gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemiş olmakla birlikte hastalıklara karşı gebe olmayanlara göre daha duyarlı olmaları gerekir" dedi.



Hamilelerde hormon düzeylerindeki değişikler ve akciğer hacminin küçülmesinin hem anne ve hem de fetüs için tehlike oluşturabileceğini kaydeden Karakuy, hamilelerde Covid-19 enfeksiyonu ile araştırmaların devam ettiğini söyledi ve şunları ekledi: “39 çalışmadaki 1316 koronavirüslü gebe kadında, sık rastlanılan klinik bulguların ateş, öksürük, kas ağrısı (yüzde 30-97); anormal laboratuvar bulgularının ise lenfositopeni ve C-reaktif protein (CRP) yüksekliği (yüzde 55-100) dikkati çekmektedir" ifadelerini kullandı.



Yapılan araştırmalara göre dünyada toplamda koronavirüsle enfekte hamile kadınların yüzde 56,9’unun sezaryenle, yüzde 31,3’ünün normal doğumla bebeğini hayata getirdiğini vurgulayan Op. Dr. Berrin Karakuy, koronavirüse yakalanan anne adaylarının yüzde 2,8’inin yaşamını kaybettiğini, doğum öncesi bebek kaybının ise yüzde 2,2 olarak bildirildiğini kaydetti.



Hamileler, evdekiler dahil insanlarla teması sıfırlamalı



Hamile kadınların enfeksiyona yakalanmamak için evdekiler dahil olmak üzere, insanlarla teması sıfırlamaları gerektiğini vurgulayan Karakuy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeterli mesafede olamıyorsanız mutlaka maskenizi takın, maskesiz kişilerle temas etmeniz gerektiğinde karşınızdaki kişiyi uyarın ve uzak durun. Ellerinizi sabun ve suyla parmak uçları, parmak araları dahil en az 20 saniye boyunca yıkayın. Suyun bulunmadığı bir yerdeyseniz en az yüzde 60’lık alkollü kolonya veya dezenfektan kullanın. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize değdirmeyin. Yakın zamanda ulaşılabilir olacağını umduğumuz koranavirüs aşısı olun. Eğer ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, kas ağrınız varsa, kısa sürede sizi takip eden doktorunuza ulaşın ve tavsiyeleri doğrultusunda bir sağlık kurumunda Covid-19 antijen testi yaptırın."



Bazı bebeklerde doğumdan sonra pozitiflik



Çalışmaların yapıldığı süreçte anneden fetüse koranavirüsün geçmediğini, ancak bazı yeni doğan bebeklerde doğumdan kısa süre sonra Covid-19’a neden olan virüs pozitifliğinin bulunduğunu aktaran Berrin Karakuy, ancak bu durumun bebeğin doğum öncesi mi, yoksa doğum sonrası mı enfekte kişiyle temasından kaynaklandığının bilinmediğini söyledi. Karakuy, koronavirüs pozitifliği tespit edilen çoğu yeni doğan bebekte hafif veya hiçbir semptom bulunmadığının bildirildiğini de sözlerine ekledi.



Anneler, yeni doğmuş bebeği kendi yatağında uyutmamalı



Yeni doğmuş bebekle ilgili uyarılarda da bulunan Karakuy, “Anneler, bebeğinizi kendi yatağınızda uyutmayın, uygun mesafede olmasına özen gösterin, bebeğinizi beslerken mutlaka maskenizi takın, bebeğiniz için kullandığınız her türlü malzeme için hijyen kurallarına uyun" dedi.