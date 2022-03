Uzmanından okul seçimi için ailelere tavsiyeler

İlkokul eğitimi, çocuklarda öğrenmenin, sosyal ve duygusal becerilerin etkili bir biçimde gelişimine katkıda bulunması nedeniyle büyük önem taşır. Bu döneme özgü ailelerin vereceği en önemli karar, çocuklarını gönderecekleri okulun seçilmesidir. Her anne baba çocuğu için ideal bir okul hayal eder.

SEÇİLECEK OKULU EBEVEYNLER BİRKAÇ KEZ ZİYARET EDİLMELİ

Çocuklar yaşamlarının ilk günlerinden itibaren anne-babalarının desteğine ve önerilerine ihtiyaç duyarlar. İlk yıllarda çok yoğun olan bu ihtiyaç ilerleyen yıllarda çocuğun becerileri geliştikçe azalır ve farklılaşır. Çocuklar bağımsız davranabilmeye, bazı durumlarda kendi yaşamları hakkında kararlar verebilmeye başlarlar. Ama henüz okul seçimi gibi önemli bir konuda karar verebilecek sosyal ve zihinsel olgunluğa ulaşmamışlardır. Bu nedenle okul seçimi yapılırken çocuğu en iyi tanıyan kişilerin, yani ebeveynlerin karar vermeleri sağlıklı olacaktır. Eğitim kurumlarına yapılacak ilk ziyaretler, incelemeler çocuk olmadan gerçekleştirilmelidir. Daha sonraki ziyaretlere okula alışması, ısınması açısından çocuk da katılabilir. Çocuğun, ebeveynlerin aldığı bu karara katılımı için bilgilendirilmeye, özendirilmeye, desteğe ihtiyacı olacaktır.

ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Her bir çocuk kendine özgüdür, biriciktir ve dolayısıyla her aile de farklıdır. Okul seçimi yaparken bu farklılıkların belirleyici rol oynayacağı unutulmamalıdır. Ailenin değer yargıları, çocuğun ihtiyaçları, anne babaların çocuktan ve gönderecekleri okuldan beklentileri bu seçimde rol oynayan önemli faktörlerdendir. Çocuktan her şeyin en iyisini yapması mı isteniyor? Yoksa anne babasının arzuladığı ama gerçekleştiremediği şeyleri gerçekleştirmesi mi? Ailelerin beklentileri, eğitim durumlarına, kişilik yapılarına, sosyokültürel ve sosyoekonomik yapılarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin bazı aileler akademik başarıya odaklanırken, bazı aileler, dil ve spor alanlarında çocuklarının desteklenmesine, okulun sunduğu sosyal aktivitelerin çeşitliliğine daha çok önem verebilirler. Burada uygun bir seçim yapmak için gerçekçi bir düşünmenin yanı sıra farkında olunmadan pek çok bilinçdışı faktör de karar sürecini etkiler. Ailenin beklentileri şüphesiz önemlidir ama en az bunun kadar önemli diğer konu ise çocuğun ihtiyaçlarıdır. Çocuğun ihtiyacı olan, onun için en uygun olabilecek okulu belirlerken çocuğun gelişim düzeyinin, yapısal özelliklerinin, yeteneklerinin, ilgi alanlarının farkında olunması ve seçim yaparken bu bilginin sürekli göz önünde bulundurulması gerekir. Çocuk okul öncesi eğitim kurumuna gitmişse anaokulu öğretmeninden çocukla ilgili bilgi almak da oldukça yararlı olabilir.

AİLELER OKULLA YAPILACAK GÖRÜŞMEDE BUNLARA DİKKAT ETMELİ!

Aileler çocukları için uygun okul arayışına girdiklerinde bir yandan beklentileriyle çocuklarının ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışırken diğer yandan da kendilerine uygun olabileceğini düşündükleri bazı okulları incelemeye, bilgi edinmeye başlarlar. Bilgi edinmenin en sağlıklı yolu okula gidip yetkililerle yüz yüze görüşmektir. Bu yolla, hem yetkililer tarafından ayrıntılı, doğru bir şekilde bilgilendirilmek mümkün olabilir hem de okulun atmosferiyle ilgili gözlem yapma olanağı doğar. Görüşmede, okulun eğitim ve öğretime yaklaşımı, çocuğa yaklaşımı, sınıf öğretmenliği sistemi, her sınıftaki öğrenci sayısı, akademik hedefleri, ailelerden beklentileri, kullanılan öğretim yöntemleri, okulun yemek, sağlık, servis, güvenlik hizmetlerinin niteliği gibi konular karşılıklı değerlendirilebilir. Okulun rehberlik servisinin olup olmadığı, varsa çalışma sisteminin nasıl olduğu, aile ve çocukla ne şekilde iletişim kurulacağıyla ilgili bilgi edinilebilir. Okulda yapılacak görüşmede sosyal etkinlikler hakkında bilgi almak da önemli olabilir. Sosyal etkinlikler eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Bütün bu üzerinde durduğumuz konular içinde çocuk için belki de en önemli şey, ilk öğretmeninin kim olacağıdır. Çocuğun okula uyumu, mutluluğu ve her alanda sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından öğretmenin kişilik özellikleri çok önemlidir. Kararlı, tutarlı, güvenilir ve öngörülebilir olan bir öğretmen, öğrencisinin kişilik özelliklerini, becerilerini, yetersizliklerini, ailesiyle ilgili özellikleri daha rahat anlayabilir ve gerektiğinde yardımcı olabilir.