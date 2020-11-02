Uzmanından çocuklarda dezenfektan kullanımı uyarısı

Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani, “Koronavirüs dahil, mikroplardan korunmak için en iyi yol elleri sabun ve temiz suyla yıkamaktır ve mümkün oldukça çocuklar dezenfektan, antiseptik, kolonya gibi ürünlerden uzak tutulmalıdır” açıklamasını yaptı.

“Cilt için antiseptikler kullanılır dezenfektanlar yüzey temizleyicidir”



El temizliği için kullanılan ürünlerin dezenfektan değil antiseptikler olması gerektiğini ancak bunun halk arasında bilinmediğini belirten Dr. Genada Sinani, “Öncelikle bilmemiz gerekir ki dezenfektanlar kapı kolları, zeminler gibi cansız yüzeylere; antiseptikler ise canlı yüzeylere, cilde uygulanan antimikrobiyal ürünlerdir. Bu ürünler birbirinden farklı olsa da halk arasında yaygın olarak benzer olduğu düşünülüyor ve birbirleriyle karıştırılıyor. Bu karışıklığın sebebi, ayrıca bazı antiseptik ürünlerin el dezenfektanı olarak bilinmesinden kaynaklanır. El dezenfektanı olduğu belirtilmediği müddetçe herhangi bir dezenfektanı yetişkinler bile korunaksız kullanmamalı” uyarısını yaptı.



“Çocuk cildi kolay tahriş olur”



El temizliğinde hem çocuklar hem de yetişkinler için en sağlıklı yöntemin su ve sabunla yıkamak olduğunu tekrarlayan Dr. Sinani, “Su ve sabun yokluğunda en az %60 alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir. Ancak, çocukların ürünü içmesini, solumasını veya gözlerle temasını önlemek için özellikle 5-6 yaş altındaki küçük çocuklar el dezenfektanını bir yetişkin gözetiminde kullanmalıdır” dedi. Kolonyanın da içerdiği alkolle koronavirüse karşı korunmada etkili olduğunu söyleyen Dr. Genada Sinani, “Fakat kolonya keskin kokuludur ve eklenen esanslar çocukların cildine zarar verebilir. Çocukların cildi hassastır. Yetişkin cildine göre ciltleri daha incedir ve kimyasal maddelerin kan dolaşımına geçişi daha hızlı ve yüksektir. Alkol bazlı el dezenfektanlarının yoğun kullanımına bağlı cilt kolay tahriş edilebilir ve ciltteki iyi bakteriler de yok edilerek cildin bariyer görevi bozulabilir” uyarılarında bulundu.

“Ebeveynler ürün etiketini dikkatli okumalılar”



El dezenfektanı seçerken ebeveynler tarafından ürün etiketinde belirtilen içeriğin de dikkatli okunması gerektiğini söyleyen Dr. Genada Sinani, “Çocuklarda olası kazaları engellemek için güzel esanslar eklenmiş ürünler tercih edilmemeli. Ayrıca, çocukların ürünü içme riskini azaltmak için, kötü, acı bir tat veren denatüre alkol ile hazırlanan ürünlerin seçilmesi önerilir. İzopropil alkol ile hazırlanan ürünler etanol veya etil alkol ile hazırlananlara göre daha zehirli olabilir. Küçük çocukların etrafındaki bu dezenfektanlara özellikle dikkat edilmeli. Cilde zararlı olan ve zehirlenmelere yol açan metil alkol veya odun alkolü ile hazırlanmış eldezenfektanları kullanma ihtimalini azaltmak için kalitesi bilinen güvenilir ürünler seçilmeli” ifadelerini kullandı.