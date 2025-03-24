×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Uzmanından bayramda beslenme uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan#Ramazan Bayramı#Sağlık
Uzmanından bayramda beslenme uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 10:53

Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüketimin güne yayılması önerisinde bulundu.

Haberin Devamı

Diyetisyen Faruk Atalan, Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydederek, bayramla birlikte bu alışkanlıklarda yeniden bir değişim söz konusu olacağını, tüketimin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bayramda kahvaltının günün en önemli ayrıntısı olduğunu belirten Faruk Atalan, kızartma ve hamur ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

"Azar azar sık sık tüketim"

Tüketimin güne yayılarak azar azar gerçekleştirilmesinin gerektiğini ifade eden Atalan, yatmadan 4 saat önce de tüketime son verilmesinin önemli bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Ramazan Bayramı#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!