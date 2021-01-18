Uzmanı yanıtladı: Emziren annelere Kovid-19 aşısı uygulanabilir mi?

Prof. Dr. Nalan Karabayır, koronavirüs aşı çalışmalarına dahil edilmeyen gebe ve emziren annelerin aşılanmaları konusunda yeterli kanıt bulunmamakla beraber, emziren annelere aşı yapılmasında sakınca olmadığını aktardı.

Salgını sona erdirmenin en etkili yolu aşı uygulamaları



Yeni aşıların çok az sayıda bileşenden oluştuğunu ve hiçbirinin canlı aşı olmayıp bulaşıcı olmadığını belirten Karabayır, şunları kaydetti: "Aşı bileşenlerinin anne sütüne geçme olasılığının düşük olduğu, geçse bile sindirim sisteminde aşı proteinlerinin parçalanarak bebeği etkilemeyeceği düşünülüyor. Hatta anneye aşı uygulanması ile bebeğe anne sütünden az miktarda antikor geçişi ile bebeğin Kovid-19'a karşı korunmasında katkı sağlayabilir. Salgınları sonlandırmanın en etkin yolu aşı uygulamaları. Emziren annelerin çoğu, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olup, aşılama için öncelikli kategoride yer alır. Ancak diğer ilaçlara benzer şekilde, gebe veya emziren kadınlar, Kovid-19 aşılarının etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili çalışmalara dahil edilmiyor."



Karabayır, bununla birlikte Kovid-19 aşılarının emziren anneler ve bebekleri için güvenli olacağının düşünüldüğünü bildirerek, aşıların risk ve faydalarının Kovid-19 riskiyle karşılaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşılar emzirme döneminde uygulanabilir



Emzirme döneminde hangi aşıların yapılması gerektiğine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Karabayır, çiçek ve sarı humma aşısı hariç, tüm aşıların emzirme döneminde uygulanabileceğini aktardı. Emzirme Tıbbı Akademisi'nin, Kovid-19'a karşı aşılanmış annelerde emzirmenin kesilmesini önermediğini belirten Nalan Karabayır, "Ancak aşıların güvenilirliğinin kesin olarak belirlenmesi için çok sayıda uygulama yapılması ve takip edilmeleri gerekiyor. Sağlık çalışanları, emziren anneleri Kovid-19'a yakalanma ve ciddi hastalık geliştirme riskleri ile aşıların riskleri ve faydaları konusunda bilgilendirmelidir. Emziren annelerin aşılanmasının güvenilirliğine ilişkin teorik endişeler, aşının potansiyel faydalarından daha ağır basmamalıdır." ifadelerini kullandı.

