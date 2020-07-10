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Sağlık
Kaynak: İHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Uzmanı uyardı: Havuzda ve denizde buna dikkat edin

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Uzmanı uyardı: Havuzda ve denizde buna dikkat edin
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Bu yaz gözlerimizi sadece deniz ve havuzdan kapabileceğimiz virüs ve mikroplara karşı değil, aynı zamanda pandemiye sebep olan koronavirüse karşı da korumamız gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan havuz ve deniz sezonunda göz sağlığımızı korumanın yollarını anlattı.

Kalabalık ve sığ alanlarda gözün enfeksiyon kapma riskinin arttığına dikkat çeken Özdamar: “Yaz geldi, serinlemek için denize ve havuza gireceğiz. Göz sağlığımızı korumak için yeterli hijyen kuralları sağlanmamış yerlerden uzak durmalıyız. Kalabalık ortamlarda her zaman enfeksiyon riski mevcuttur. Deniz her ne kadar havuza göre daha güvenli olsa da sığ alanlarda ve kalabalıkta konjonktivit olma ihtimalimiz artar. Gözde ağrı, kızarıklık ve çapaklanma gelişir. Tedavi edilmesi şarttır” diye konuştu.

Konjonktivit tedavi edilmeden geçmez

Gözlerin Covid-19’a karşı da korunması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, “Havuzlardaki klor ile hijyen sağlanmaya çalışılırken klor oranı biraz fazla olduğunda gözde ciddi semptom gelişir ve alerjik konjonktivit oluruz. Kızarıklık, kaşıntı ve batma yaşanır. Bu şikayetler tedavi olmadan geçmez. Güvendiğimiz ortamlarda fazla kalabalık olmamasına dikkat ederek, sosyal mesafe kuralına uyarak, kişisel hijyenimize özen göstererek aynı zamanda kendimizi tüm dünyayı etkisine alan koronavirüse karşı da korumuş olarak sağlıklı ve güvenli bir tatil geçirebiliriz” bilgisini verdi.

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