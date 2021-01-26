Uzmanı uyardı... Çocuklarda geniz eti büyümesi tedavi edilmeli

Geniz etinin (adenoid); burnun arka kısmında, bademciklerin üstünde yer alan bir yapı olduğunu hatırlatan Op. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, geniz etinin bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Geniz eti; vücuda ağız ve burun yoluyla giren mikroorganizmaları hapsederek enfeksiyon oluşumunu engeller. Geniz eti, normal şartlarda doğumdan 6 yaşa kadar olan dönemde büyür. Sonrasında ise küçülmeye başlar. 15-16 yaşına gelindiğinde geniz eti büyük ölçüde küçülmüştür. Bu nedenle geniz eti büyümesi genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır, yetişkinlerde nadiren görülür."



Geniz eti büyümesi horlamaya neden olabilir

Ahmet Kızılağaçlı, geniz eti büyümesinin genellikle vücut bir enfeksiyonla savaşırken görüldüğünü, bazı durumlarda enfeksiyonun geçmesine rağmen geniz etinin büyük halde kalabildiğini aktardı. Bazı çocuklarda geniz etinin doğuştan büyük olabileceğini belirten Kızılağaçlı, şunları kaydetti: "Alerjiler de geniz eti büyümesine yol açabilecek nedenler arasında yer alır. Geniz eti büyümesi; tekrarlayan enfeksiyonlara, uyku sırasında soluk alışverişinin durması gibi istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu tarz ciddi problemlere yol açan geniz etinin tedavi edilmesi gerekir. Geniz etinde büyümenin yol açtığı belirtiler; horlama, uyurken soluk alışverişinde kısa süreli duraklama (uyku apnesi), nefes alıp verirken ses çıkarma, burundan çok ağız ile soluk alıp verme, yutmada güçlük, burun tıkalıymış gibi genizden konuşma, ağızdan nefes alıp vermeye bağlı ağız kokusu, dudaklarda çatlama ve kuruluk, sık sık kulak enfeksiyonu geçirme şeklinde sıralanabilir."

Yapılan muayene ve test sonuçları değerlendirilerek tanı konulur

Çocuğunda geniz eti büyümesi belirtileri olduğunu düşünen ebeveynlerin bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasının faydalı olacağını aktaran Op. Dr. Kızılağaçlı, "Doktor, hastadaki şikayetleri sorgular ve fizik muayene yapar. Muayene sırasında ucunda ışık ve kamera bulunan ince bir tüp, burundan içeri doğru itilerek geniz eti daha ayrıntılı değerlendirilebilir. Hastada enfeksiyon varlığını araştırmak için kan tahlili de istenebilir. Yapılan muayene ve test sonuçları bir arada değerlendirilerek tanı konulur." değerlendirmesinde bulundu. Geniz eti büyümesi tedavisinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğine işaret eden Kızılağaçlı, "Bazı hastalarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz ve hastalara düzenli aralıklarla takip önerilir. Tedavi uygulanacak hastalarda ise hastanın yaşı ve geniz etinin boyutu gibi faktörler uygun tedavi yöntemini belirlemede önem taşır." ifadelerini kullandı.

Geniz eti büyümesinin bakteriyel enfeksiyona bağlı olarak geliştiği durumlarda hastaya antibiyotik verilebileceğini, steroid içeren burun spreylerinin de geniz eti boyutunun küçülmesini sağlayabileceğini aktaran Ahmet Kızılağaçlı, geniz eti tedavisinde uygulanan bir diğer yöntemin de geniz etinin çıkarılması (adenoidektomidir) olduğunu bildirdi.

İyileşme yaklaşık bir hafta sürer

Op. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, geniz etini çıkarma ameliyatının görece kolay ve düşük riskli bir ameliyat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Geniz eti alma ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Büyüyen geniz eti alınır ve ağızdan vücut dışına çıkarılır. Hasta genellikle aynı gün içerisinde taburcu olur. Hastada geniz eti büyümesi ile birlikte bademcik ile ilgili problemler de varsa ameliyat sırasında bademcikler de eş zamanlı olarak çıkarılabilir. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hastada; boğaz ağrısı, hafif kanama, sesli nefes alıp verme gibi belirtiler görülebilir. İyileşme yaklaşık bir hafta sürer. Bu süre boyunca hastanın; asitli içeceklerden uzak durması ve yumuşak, yutması kolay gıdaları tüketmesi tavsiye edilir."