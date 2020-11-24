Uzmanı tek tek sıraladı… İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinler
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Pandemi döneminde maske, mesafe ve hijyen kadar bağışıklık sistemini güçlü tutmanın da önemli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Zünbülcan, koronavirüs günlerinde nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı. Zünbülcan, bağışıklık desteği için A, C ve E vitamini içeren besinleri diyet programımıza mutlaka eklememiz gerektiğinin altını çizdi, tüketmemiz gereken besinleri de tek tek sıraladı.
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