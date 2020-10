Uzman tavsiyesi: Evdeki abur cubur dolabını boşaltın

Uzm. Dr. Reyhan Erol, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Bağışıklık sisteminin vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan savunma sistemi olduğunu bildiren Dr. Erol, sistemin bademcikler, lenf nodları, dalak ve bağırsakta yaygın olmak üzere tüm vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerinden oluştuğunu ifade etti.



Anne sütünün bağışıklığın güçlenmesindeki rolü nedir?



Bağışıklık sisteminin oluşması anne karnında başladığı için annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesinin ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamasının önemini anlatan Dr. Reyhan Erol, “Doğumdan sonra da bebeğin ilk iki yıl anne sütü ile beslenmesi bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. Anne sütündeki prebiyotik lifler, koruyucu antikorlar, immunglobulin, demir, vitaminler bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Sağlıklı beslenemeyen, uyku düzeni olmayan, abur cubur tüketimi fazla olan çocuklarda bağışıklık sistemi zayıflar. Ayrıca çocuğun stresli ve mutsuz bir aile ortamında büyümesi de bağışıklık sistemini etkileyen önemli faktörlerdendir ”dedi.



Çocuğun sık hasta olması bağışıklığının zayıf olduğu anlamına mı gelir?



Kreşe ya da okula giden, evde kardeşi olan, kalabalık aile içinde yaşayan çocukların yakın temastan dolayı doğal olarak daha fazla hastalandığını hatırlatan Dr. Erol, yine alerjik yapılı çocuklarda hastalanma sıklığının fazla olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “ Bu durumlar bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmez. Okula giden bir çocuk yılda 5-6 defa üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Bu sayıdan daha fazla enfeksiyon geçiriyor ise doktora başvurmak gerekebilir. Geç uyuyan, uyku düzeni olmayan çocuklarda vücuttaki bağışıklık sistemi hücreleri dinlenemez. Ayrıca derin uykuda salınan büyüme hormonu da bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle çocukların gece en geç saat 22.00’de uymaları gerekir.



Aşı takvimine uyum sağlanmaması bağışıklık sistemini nasıl etkiler?



Aşıların zamanında yapılmasının, çocukları aşılarla önlenebilir hastalıklardan koruyacağı için bağışıklık sistemi için de önemli olduğunu hatırlatan Dr. Reyhan Erol, “Çünkü çocuklarda her hastalık sırasında yeme ve uyku düzeni bozulur. Dolayısıyla bağışıklık sistemi de zayıflar. Düzenli hareket eden ve spor yapan çocuklarda serotonin gibi bağışıklık sistemini aktive eden hormonların salımı artar. Bu durum bağışıklık sistemi güçlendireceği gibi yeme ve uyku düzeni de daha iyi hale getirir. Ayrıca hareketli çocukların okul başarısı artar" diye konuştu.



Çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında da bilgi veren Dr. Erol, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaları için, dört besin grubu denilen; süt ve süt ürünleri, et - baklagiller, tahıl, sebze ve meyveleri düzenli olarak her gün tüketmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca cips şekerleme gibi rafine yiyeceklerin çocukların beslenme şemasından çıkarılması gerektiğini söyleyen Erol, “Bu nedenle, çoğu evde bulunan abur cubur dolaplarının boşaltılması çocukların kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmaları açısından kritik öneme sahiptir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için; çocukların öncelikle mutlu bir ailede stressiz büyümeleri, ilk iki yıl anne süt almış olmaları, sağlıklı beslenmeleri, düzenli uymaları, D vitamini almak için bol güneşlenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları ve sağlık kontrollerini zamanında yaptırmaları önemlidir” dedi.