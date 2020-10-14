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Hamilelikte Sağlık
Kaynak: İHA, Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Uzman isim uyardı: Gebelikte ilaç kullanımına dikkat

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Uzman isim uyardı: Gebelikte ilaç kullanımına dikkat
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, özellikle kronik hastalığı olan anne adaylarının gebelikte ilaç kullanımına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "İlaçların gebelikte kullanım açısından uygun olup olmadığı bir hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

Gebelik döneminde kullanılan ilaçların bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, gebelikte kullanılan ilaçların hemen hemen tamamının plasentayı geçtiğini ancak yüzde bire yakınının bebekte ‘malformasyonlar’ dedikleri istenmeyen etkilere sebep olabildiğini vurguladı.

“Ne tür ilaç kullanıldığı kadar hangi gebelik döneminde kullanılan çok önemlidir” diyen Jin. Opr. Dr. Sefa Erdem Özhan, "En tehlikeli dönem 6 ila 12. gebelik haftası olan bebeğin organ gelişiminin olduğu dönemdir. Bu dönemde bebek tüm hayati organları gelişmekte ve sonrasında sadece büyüme dönemine girmektedir. Annenin astımı, hipertansiyonu, epilepsi ve diyabet gibi kronik hastalıkları olabilir ve ilaç kullanmaya gebelik boyunca devam etmesi gerekebilir. Örneği anne adayının kullandığı bir hipertansiyon ilacı bebekte böbrek gelişim yetmezliği yapabilir. Epilepsi hastası olan anne adayı gebelikte ilaç kullanmaya devam ederse bebek omurilik gelişi problemi yaşayabilir. Dolayısıyla gebelikte kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar gebelikte kullanım açısından uygun olup olmadığı bir hekim tarafından değerlendirilmelidir” bilgilerini verdi.

Vitamin desteğinin önemli olduğunu belirten Dr. Özhan, “Bunlara ek olarak gebeliğin doğası gereği takviye amaçlı kullandığımız vitamin grubu ilaçlar mevcuttur. Gebeliğin ilk üç ayında folik asit, bebeğin beyin ve omurilik gelişimini olumlu etkilediği için kullanmaktayız. Yine bebeğin 3 aylık döneminde demir, multi vitamin, omega-3, b12, d vitamini bazen kalsiyum ve magnezyum takviyesi verebilmekteyiz. Bu anlamda anne adaylarının gebelikte mutlaka ilaç kullanımına dikkat etmesi gerekte ve düzenli olarak bir hekim tarafından takip edilmesi gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

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