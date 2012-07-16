Uzman Diyetisyen Simge Çıtak’ın yeni kitabı

Uzman Diyetisyen Simge Çıtak ikinci kitabında yer alan yepyeni tavsiye ve konularla farklı diyet anlayışını ve bakış açısını okuyucusuyla yeniden paylaşıyor.

Çıtak , “Dikkat! Dikkat !Acil kilo veriyorum” adlı ilk kitabından sonra ikincisini kaleme aldı. Diyet ve liste kelimelerini sevimsiz bulan ve kendisini beslenme uzmanı olarak kabul eden Uzman Diyetisyen Simge Çıtak, Destek Yayınevi tarafından basılan son kitabı “ Dönüşüm Diyeti” beslenme alışkanlıkları üzerinde durmaktadır. Kitapta özellikle son yıllarda uygulanmakta olan şok diyetlerin ve hızlı kilo vermenin zararları üzerinde durulmaktadır.

Çıtak’ın ana hedefi kilo problemi olan kişilerin diyet fobisini yenmelerine yardımcı olmak ve onlara beslenmeyi öğreterek fazla kilolardan kurtulmalarını sağlamak. Diyetin insan psikolojisini negatif yönde etkilediğini düşünen Simge Çıtak’ın ana felsefesi ise düzenli ve sağlıklı bir beslenme ile ömür boyu istenen kiloda ve mutlu yaşanması...

4 ana temel üzerinde kurduğu beslenme alışkanlıkları felsefesi kişiye tüm ortamlarda yiyecek seçme şansını tanırken onu diyet psikolojisinden de uzaklaştırmaktadır.

* Kendinizle yüzleşin! Bir beslenme günlüğü oluşturun.

* Beslenmeyi öğrenin! Temel beslenme bilgisi edinin, yemekten keyif alın ancak sağlıklı ve dengeli beslenin. Yemekten tat ve keyif almak da insanı insan yapan özelliklerin başında geliyor. Ancak, sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmek önemli koşul.

* Kendi beslenme programınızı yaratın! Listelerle yaşamak zordur. Beslenme programınızı iş ve sosyal hayatınızın içine uygun şekilde yerleştirmelisiniz.

* Bilinçli yiyin!