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Uzaydan büyük atlayış!

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Uzaydan büyük atlayış!
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Avusturyalı sporcu Felix Baumgarter ses hızını geçti!

Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner’in, dünyanın merakla beklediği atlayışı başarıyla gerçekleşti. Felix Baumgartner’in kapsül içinde yükselmeye başlamasından 2 saat 15 dakika sonra balon hedef irtifanın da üstüne çıkıp 38 bin metre yüksekliği aşınca helyum balonunun üstündeki kapak açılarak gaz bırakıldı ve irtifa sabitlendi. Felix 2 saat 30 dakikada 39 bin metreye ulaştı. Kontroller yapıldı ve dakikalar içinde Felix kendini boşluğa bıraktı. 30 saniyede 980 km hıza ulaştı, 40 saniyede ses hızını geçti. Ardından paraşütünü açtı. Felix hedeflediği tüm rekorlarını kırdı. Tüm dünyada merakla izlenen müthiş atlayışı sadece internetten 7 milyona yakın kişi izledi.

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Kaynak: Hürriyet

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