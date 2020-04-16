Uzaktan eğitimin çocuklarımızın göz sağlığı üzerine etkileri

Ekran kullanımının göz sağlığı üzerine etkilerini Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı.

Ekrana bakmak, gözlerimizde dijital göz yorgunluğu yapıyor

Prof. Dr. Banu Coşar ekran kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ekran kullanımının gözlerimizde yarattığı olumsuz belirtiler göz ve baş ağrısı, göz yorgunluğu, gözlerde rahatsızlık/kuruluk/kızarıklık ve bulanık görmedir. Bu belirtilere “ekrana bakma sendromu” veya “dijital göz yorgunluğu” deniyor. Ayrıca yakına sürekli bakmak, özellikle çocuklarda miyopi oluşumuna ve mevcut miyopinin ilerlemesine neden oluyor.”

Ekran kullanımı göz kuruluğuna yol açıyor

Ekrana bakma sonrasında gözlerde kuruluk oluştuğunu belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Ekrana bakarken göz kırpma sıklığımız düşer. Halbuki gözyaşını göz yüzeyine yayan; kırpma hareketidir. Göz kırpma sıklığı azalınca, göz yüzeyi de kurumaya başlar. Bu kuruluk gözlerde kızarma, yanma, batma, kaşıntı ve bulanık görme yaratır. Göz yüzeyi çok kurursa bünyemiz bunu telafi etmek ister ve bazen refleks bir göz yaşarması da göz kuruluğuna eşlik edebilir. O nedenle gözleriniz çok yaşarıyorsa, ‘göz kuruluğum yok’ zannetmeyin” dedi.



Uzaktan eğitim çocuklarda miyopiyi tetikleyebilir



Genetik olarak miyopiye yatkın bir çocukta, sürekli yakına bakmanın miyopiyi ortaya çıkarabileceğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılmasını önermekteyiz. Gözlük devamlı takılmadığı takdirde, göz dereceleri daha hızlı ilerler. Son dönemde yapılan kimi bilimsel çalışmalar, açık havada vakit geçirmenin, çocukları miyopiden koruduğunu gösterdi. Evden çıkma yasağı yüzünden açık havaya çıkamayan ve ekran kullanımı çok artan çocuklarımızı, ekran karşısında 20-20 kuralını uygulamaya alıştıralım.” şeklinde konuştu. Ayrıca Prof. Dr. Banu Coşar, hipermetropların da yakını net görmek için ekran karşısında gözlüklerini takmaları gerektiğini hatırlattı.

20-20 kuralı ile gözlerinizi dinlendirin

Göz sağlığı için 20-20 kuralını açıklayan Prof. Dr. Banu Coşar, “Yirmi dakikada bir, 20 saniye boyunca uzağa bakın. Uzaktan kastımız odada pencere varsa pencereden dışarı, pencere yoksa odanın en uzak köşesine bakmanız... Bu sayede yakına bakarken kasılan göz kaslarınızı gevşetmiş olursunuz. Bu kuralı uygulamayı hem yetişkinlere, hem de çocuklara öneriyoruz. “ dedi.

Dijital göz yorgunluğundan korunma yolları

Prof. Dr. Banu Coşar, dijital göz yorgunluğundan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini şu şekilde sıraladı: