Uzaktan eğitimde planlama oldukça önemli

Dr. Önder Küçük, "Uzun ders saatleri çocuklarda yoğunlaşamama ve odaklanma problemine sebep olduğu için iletişim ve sosyal becerilerin gelişmesini engelliyor. Uzaktan eğitimden çocukların en uygun şekilde faydalanabilmesinin yolu, çocuklara yaşlarına uygun şekilde bu eğitimin sunulmasından geçer. Özellikle ilkokul döneminde, günde 5’ten fazla ve 30 dakikadan uzun süren online derslerin çocuklar için zorlayıcı olduğu biliniyor. Bu anlamda günlük ders saatleri ve süreleri bu şekilde düzenlenerek online eğitim planlanması oldukça önemli" diye konuştu.



Öğrencinin aktif olması sağlanmalı



Çözüm konusunda ebeveynlere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Küçük, "Ebeveynler çocukları için günlük plan yaparak, çalışma ortamlarını sadeleştirerek, çocuklarına stres ortamında güven vererek, sorunlara çözüm ararken aile oturumları yaparak ve en önemlisi onlarla sağlıklı iletişim kurma yollarını başarılı bir şekilde çocuklarına aktararak bu zorlu süreçte onlara destek olabilirler. Çocukların online eğitimde çok fazla ’dinleme’ durumunda kalmaması, konuşmalarına olanak tanınması, yazmalarının teşvik edilmesi, öğrenme süreçlerini olumlu etkileyecektir. Bu açıdan öğretmenlerin öğrencilerinin dikkatini canlı tutabilmeleri için onlara söz vermesi, bazı sorumluluklar vermesi, sadece dinleyici konumunda bırakmaması gereklidir" dedi.

İletişim dili açık ve anlaşılır olmalı

Özellikle ergenlik çağında olan çocuklara şartlar ne olursa olsun her zaman destek olacağımızı, koşulsuz sevgimizi hissettirmemiz gerektiğini vurgulayan Dr. Küçük, "Bu yaşlardaki çocuklarla iletişim dilimiz aşağılayıcı ya da yargılayıcı olmamalı. Salgınla ilgili kaygıyla birlikte iç dünyasında stres ve kaygı yönetiminin kontrolünü sağlayamayan çocuklar ebeveynleri tarafından kontrol edilmeli. Yoğun kaygı yaşayan çocuklarda ebeveynlerin iletişim dilinin açık, anlaşılır ve empatik olması gerekir" dedi.