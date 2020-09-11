Uzaktan eğitimde çocukların göz sağlığı için bunlara dikkat edin

Op. Dr. Olcayto Çelik, koronavirüsü pandemisi nedeniyle eğitime online olarak devam edecek çocukların göz sağlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

20 dakikada bir ara verin

Uzun süre ekran karşısında kalmanın göz sağlığını tehdit etmemesi için alınması gereken önlemleri anlatan Çelik, bu konuda aileleri uyardı. Op. Dr. Çelik, önerileri şöyle sıraladı: "20 dakikada bir ekrana bakmaya ara verip en az 20 saniye süreyle pencereden veya balkondan uzakları seyretmek, sürekli yakına bakmaktan kaçınmak; bunun için her 20 dakikada çalan alarm kurulabilir. Kitapları elektronik ortamda okumaktan ziyade basılı olanını tercih etmek, ekrana 45-60 cm mesafeden bakmasını sağlamak, ekrana bakarken duruş pozisyonuna dikkat etmesi, dik oturması ve tercihen masada oturması gerekir. Ortam aydınlatmasının yeterli olması, karanlıkta ekrana bakmaktan ve ders çalışmaktan sakınılması, ders takibi ve ders çalışma harici ekrana bakma süreleri için günlük belirli bir limit konması ve bu limite uymasının denetlenmesini öneriyoruz".

Bu şikayetler olursa...



Çelik, şöyle devam etti: "Sık olarak gözlerde batma, hafif kızarıklık, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetler oluyor ise göz doktoruna başvurulmalıdır. Rutin göz kontrolleri ihmal edilmemelidir. Okula giden çocuklarda mutlaka 6 ayda bir göz kontrolü öneriyoruz".