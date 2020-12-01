Uzaktan eğitim sürecinde motivasyonu artırmak için nelere dikkat edilmeli?

Çocuklar için arkadaşlık ilişkileri, ardında kişilik gelişimlerini destekleyici birçok unsur barındırmaktadır. Sosyal beceriler, problem çözme becerileri, değer duygularının pekiştirilmesi bu unsurlardan sadece birkaç tanesidir. Pandemi süreci içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçirme imkânları kısıtlanan çocukların, arkadaşlık ilişkilerini desteklemeleri adına uzaktan da olsa iletişimlerini sürdürmeleri ve paylaşımlarda bulunmaları faydalı olacaktır. Süreç içerisinde arkadaşlık görüşmelerinin çevrimiçi platformlarda yapılması sağlık açısından da daha güvenli olacaktır.



Peki çevrimiçi platformlarda ne gibi etkinlikler yapılabilir?

- Çocuklar, yaratıcılıklarının gelişmesinde önemli bir rol oynayan evcilik gibi yaratıcı oyunları çevrimiçi platformları kullanarak da oynayabilirler. Oyuncaklarını alarak ekran karşısında canlandırmalarla keyifli vakit geçirebilirler.

- Birlik olabilme becerilerini geliştirmek adına arkadaşlarıyla yine uzaktan görüşmeler yaparak bir hikaye yazmaya yönlendirilebilirler. Bu etkinlikle beraber ileriki zamanlar için güzel bir anı da biriktirmiş olurlar.

- Arkadaşlarıyla beraber çevrimiçi olarak da hizmet veren müzelere gezi yapabilirler, daha sonra gezdikleri yerlerle ilgili kendileri araştırma yapıp öğrendiklerini birbirleriyle paylaşabilirler.

- Arkadaşlarıyla yapmış oldukları etkinliklere aile üyeleri de katılım gösterebilir. Bu durumda çocukların ailesiyle beraber arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri onlara ayrıca bir güven ve mutluluk yaşatacaktır.



1. sınıflar ve uyum süreci



Okul öncesi dönemden farklı olarak, ilkokul 1. sınıfa başlayan bir çocuk için akademik yaşamı artık daha net çizgilerle belirlenmiştir. Anaokulundan sonra açmış olduğu yeni sayfada, çocuğun ilk bağını kurduğu kişi ilkokul öğretmeni olacaktır. Doğru ve açık iletişimle, birbirini anlamaya ve dinlemeye dayalı kurulan bu bağ, öğrencinin ilerleyen yıllardaki akademik yaşantısında eğitime karşı tutumunda önemli bir etken olmaktadır. Çocuklarımızın en temel özelliği ise önemsendiğini, değerli olduğunu ve sevildiğini hissettikleri ortamlarda kendilerini güvende hissetmeleri, paylaşımlarını ve edinimlerini bu paralelde arttırmalarıdır.

Özellikle, pandemi döneminde ilkokul 1. sınıfa başlamış ve sınıf ortamını, arkadaşlık ilişkilerini ve öğretmeniyle kuracağı bağı uzaktan erişebileceği bir sistemin üzerine kurmak zorunda kalmış bir çocuk için öncelikle eğitim yaşantısının neden bu platformlar üzerinden yürütüleceğinin yaşına uygun bir dille, kısa ve anlaşılır olarak açıklanması, kaygıyı ve belirsizliği en aza indirgeyerek çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. Öğretmenin sınıfında bulunan her öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimini ve ihtiyaçlarını belirlemesi ve bu yönde ilişkilerini ve etkinliklerini planlaması sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamını sağlamasında baş rolü oynar. Bu durumda sınıf öğretmenlerinin öğrencisi ile kısa zaman aralığında da olsa bireysel görüşme yapması, paylaşımda bulunması öğrencilerin uyum sürecini hızlandıracaktır. Aynı zamanda çocukların anne babalarının duygularından fazlaca etkilendiğini unutmamak gerekir. Eğer çocuklar ailelerinden öğretmene karşı güven ve sevgiye dayalı duyguları alıyorsa kendisi de benzer duygular ile yaklaşacaktır. Ek olarak uzaktan eğitim sürecinde veliler de çocuklarını, öğretmeniyle daha çok iletişim kurmaya yönlendiren tutumlarla sürece destek olabilirler. Örneğin ders ile ilgili konularda öğretmenle öğrencinin görüşmesini sağlayabilir, sosyal beceriler ile ilgili durumlar yaşandığında öğretmenin de fikrini almaya yönelik ufak yönlendirmeler yapabilirler. Öğrencinin, çevrimiçi platformlarda yürütülen uzaktan eğitim etkinliklerine düzenli katılım sağlaması, öğretmen liderliğinde planlanan büyük grup çalışmalarında aktif rol alması, ders sonrasında hem öğretmeniyle hem de arkadaşlarıyla iletişimde kalması, bireysel ya da küçük grup görüşmelerine ve buluşmalarına katılması çocuğun okul algısını uzaktan da olsa pozitif bir yaklaşımla sürdürmesine destek olacaktır.