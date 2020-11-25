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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Uzaktan eğitim sürecinde kahvaltıyı ihmal etmeyin

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Uzaktan eğitim sürecinde kahvaltıyı ihmal etmeyin
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COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin bu dönemde eğitimi kadar evlerinde sağlıklı beslenmeleri büyük önem taşıyor. Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi için sabah kahvaltısının önemini de vurgulayan uzmanlar, çocukların dinç bir şekilde çalışabilmesi ve bağışıklıklarını güçlendirmeleri için kahvaltılarında, ara öğünlerinde kalsiyum ve mineral açısından zengin olan sütün eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Gün boyu evde vakit geçiren öğrenciler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip kış aylarında hastalıklardan korunuyor. Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi gerektiğini söylüyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynuyor. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt aynı zamanda çocukların günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor. Bu yüzden iyi beslenen çocukların okul başarısı yetersiz ve dengesiz beslenenlere göre daha yüksek oluyor” dedi.

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