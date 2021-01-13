Uzaktan eğitim döneminde evde İngilizce eğitimi nasıl desteklenmeli?

Berna Özerdem, "Yaşadığımız salgın süresince, günlük hayatımızla ilgili birçok şey değişmekle birlikte bu belirsiz zamanda bile, çocuklarımız öğrenmekte, büyümekte ve gelişmekte" diyerek ailelere uzaktan eğitim döneminde çocuklarının dil öğrenimini desteklemek ve motive etmek için bazı adımlar atmalarını öneriyor.

"Bütün çocuklar oyun oynamayı çok sever ve bu oyun zamanları öğrenmenin en eğlenceli ve kalıcı gerçekleştiği çok kıymetli zamanlardır. Oyunlar, çocuklarımıza yeni kelimeler kullanarak pratik yapabilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri eğlence dolu, rahat bir ortam sunar. Eğlence faaliyetlerine katılmak, dil ve iletişim becerilerini geliştiren, özgüven kazandıran, arkadaşlıkları kuvvetlendiren etkili bir yöntemdir. Dil öğrenimini eğlenceyle bütünleştiren bazı oyun örnekleri ve aktiviteler biz ebeveynlere bu anlamda yardımcı olabilir" diyen Berna Özerdem, ailelere bu konuda baskıcı olmamalarını da öneriyor. Berna Özerdem, çocuklarda kaygı hissi yaratmamanın önemine değinerek şu öneride bulunuyor: "Biz ebeveynler çocuklarımızın yabancı dili özümsemek için belli bir süreye ihtiyaç duyduklarını unutmamalıyız. Dili kullanmanın faydalarını baskı yapmadan, kaygı hissi oluşturmadan ve bir ihtiyaç olduğunu hissettirerek kendilerine zaman zaman hatırlatmalıyız. Sabırlı olmalı ve her çocuğun kendi gelişim sürecine göre İngilizce öğrenimini tamamlayacağını göz önünde bulundurmalıyız."

Dil öğrenimini eğlenceyle bütünleştiren oyunlar ve aktiviteler

Kelime oyunları: Kelime oyunlarıyla çocuklarınızın kelime dağarcığını genişletip, onların seslere ve harflere odaklanmasına, okuma, yazma ve heceleme için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek bazı kelime oyunları:

- Hayvanı tahmin et (Guess the animal): Çocuklara bir kelime verin ve o kelimeyle kafiyeli olan bir hayvanı tahmin etmelerini sağlayın. "Mat-bat, dig-pig, box-fox…” gibi.



- I spy: Kelime öğretiminde çok sık oynatılan oldukça basit ve eğlenceli bir oyundur. Yakınınızda bulunan bir nesnenin ilk harfini söyleyin ve o nesnenin ne olabileceğini tahmin etmelerini sorun.



- Bir kelime üret: (Make a word): Plastik harfleriniz, mıknatıs harfleriniz veya harf bloklarınız varsa, bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Büyük yaştaki çocuklarla zihinsel olarak veya kâğıt ve kalemle de oynanabilir. Çocuğunuza birkaç harf verin ve bu harflerden kelimeler çıkarmalarını isteyin.

- Kelimeleri çözün (Unscramble the words): Çocuklar için gerçekten düşünmelerini sağlayacak basit bir kelime oyunu. Bir kağıda kelime listesi yazın, ancak yazarken harf sırasını karıştırın. Çocuğunuzun harflere bakmasını ve kelimenin ne olduğunu tahmin edip bulmasını isteyin. Oldukça rekabetçi bir kelime oyunu olmakla birlikte çocuğunuzun zihnini fazlasıyla meşgul edecektir.

- Kategorilere ayırma (Scattergories): Bu çocukların çok sevdiği bir oyundur. Düz bir kağıdın üstüne bir tablo çizin ve tablonun bir tarafına bazı kategoriler (örneğin "bitki -plant", "isim-name", "hayvan-animal", "yiyecek-food") yazın ve üst kısmına alfabe harfleri yazın. Alfabenin tamamının olması gerekmez. Amaç, her harf ve kategori için bir kelime düşünmeye çalışmaktır.

Hikayeler (Stories): Çocuklar parlak renkler ve ilgilerini çeken resimler içeren kitapları severler. Resimlere birlikte bakarak kelimeleri söyleyin. Bir süre sonra, "Bu nedir?" diye sorarak onları kelimeleri söylemeye teşvik edin. Hikayeleri dinlemek de okumak kadar etkilidir. Bu sayede İngilizce sesleri ve ritimleri pekiştirmiş olurlar.

Kitap okumak, daha büyük çocuklarla sohbet etmenin harika bir yolu olabilir. En sevdikleri karakterleri tarif etmelerini, hikayeden niçin zevk aldıklarına dair nedenler vermelerini ve hikayeyi özetlemelerini isteyebilirsiniz. Çocukların okudukları kitapları kaydettikleri bir okuma günlüğü tutmak yazma becerilerini geliştirirken, aynı zamanda onlara İngilizce olarak kaç kitap okuduklarına dair bir başarı hissi verir.

Şarkılar (Songs): Şarkılar, çocuklarınızın İngilizcelerini geliştirmeleri için en iyi yollardan biridir. Rahatlatıcı ve eğlenceli olmaları sebebiyle çocukların İngilizcesine daha rahat destek olabilirsiniz. Şarkılar, İngilizceyi anlama ve akıcılığın artmasında da etken bir rol oynar. Kelime hazinesi bakımından zengin oldukları için Amerikan veya İngiliz aksanıyla söylenen kelimeleri duymanın harika bir yoludur. Akılda kalan şarkılar çocuğunuzun dildeki akıcılıklarını artıracak, kelimeleri ve cümleleri daha kolay ezberlemelerine yardımcı olacaktır.

Tekerlemeler (Tongue twisters): Tekerlemeler, çocuklarınıza kelimelerin doğru telaffuzlarını öğretmenin bir başka eğlenceli yoludur. Basit olanlarla başlayın ve zor olanlara doğru ilerleyin.