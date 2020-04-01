Uzaktan eğitim devam ediyor… İşte öğrencilerin motivasyonunu artıracak 6 öneri
Uzaktan eğitim tüm çocuklar ve aileler için yeni bir sürecin de başlangıcı oldu. Üniversite de dahil olmak üzere okul çağı çocukları eğitimlerini bir süre uzaktan eğitim ile sürdürecek. “Uzaktan eğitimde motivasyon için disiplin önemli” diyen uzmanlar, aileleri günlük rutini çocuklara göre planlamaları konusunda uyarıyor.
Uzmanlara göre evin bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalı, ders sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak etkenler uzaklaştırılmalı.
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, uzaktan eğitim sisteminin programlı ve disiplinli olmayı gerektirdiğini belirterek öncelikle ebeveynlerin uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.
Ebeveynler hazırlığını yapmalı
Uzaktan eğitim programlarının takvimi, ne tür teknolojilere ihtiyaç olduğu ve bunları çocukların en etkili nasıl kullanımına sunulacağı konusunda ailelerin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Ebeveynler, günlük rutini oluştururken evde uzaktan eğitim alacak çocuklarının durumlarına göre plan yapmalılar. Onların, en iyi şekilde konsantre olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanacak çalışma köşeleri olmalı” dedi.
Motivasyonu sağlamak için bu tavsiyelere kulak verin
Prof. Dr. Nurper Ülküer, çocukların ders çalışma motivasyonunu sağlama konusunda ebeveynlere önerilerini şu şekilde sıraladı:
- Derslere ayrılan zamanlar günlük rutinin içine yerleştirilmelidir. Örneğin kahvaltıdan sonra, saat 09:00’da uzaktan eğitim başlaması ve ekran karşısında çalışma masasında çocuğun yer alması.
- Ders esnasında çeldiriciler etraftan uzaklaştırılmalıdır.
- Evin uygun bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalıdır.
- Uzaktan eğitim sistemini ebeveynler de incelemeli ve konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- Uzaktan eğitim kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalarda aradığı cevapları bulabilmesi için bilgi kaynaklarına erişimine yardım edilmelidir.
- Oyuna da zaman kalacak şekilde planlama yapılmalıdır.
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