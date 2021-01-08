Uzak eğitimde çocuklar için çalışma alanı oluşturmanın yolları

Evde öğrenme ortamı oluşturarak, uzaktan eğitim gören çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. İşte çocuğunuz için rahat ve işlevsel çalışma alanı fikirleri...

- Çocuğunuz için alanlar oluşturun

Dikkati fazla dağınık olan çocuklar için odasında bir masa tercih edilebilirken, okul önce ve ilkokul dönemindeki çocukların çocuğu daha renkli şeyler isteyebiliyor. Size daha yakın olmalarını sağlamak, sorular sormasına ve çalışmaya devam etmelerine yardımcı olabilir. Bunun için de evin fazla kullanılmayan bir odasını öğrenme alanına dönüştürebilirsiniz. Ayrı bir alana sahip olmak, odaklanmalarına yardımcı olur. Eğer müsait olan bir boş oda yoksa, size yakın olması için oturma odasına veya uygunsa mutfağın bir köşesine küçük bir masa ekleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

- Çalışma masası dağınık olmamalı

Çalışma masasının dağınık olması veya fazla eşyanın bulunması çocukların dikkatini dağıtabilir. Masanın üzeri ne kadar karmaşıksa, odaklanma da o kadar zor olacaktır. Kağıtları ve el işi malzemeleri yakında bulunan bir dolapta veya rafta muhafaza edilebilir. Çocukların bu düzeni koruması için eşyalarının yer aldığı kutulara, dolaba veya rafa etiketler yapıştırılabilir. Masanın üzerinde kalem gibi en fazla kullanın eşyaları bulundurun. Ayrıca, mantar pano, takvim ve hatırlatıcılar da eklenebilir.

- Dikkat dağıtıcı şeyleri engelleyin

Eğer evde birden fazla eğitim gören çocuk varsa, masaları ayırabilirsiniz. Ayrıca duvar raflarıyla da destekleyebilirsiniz. Bazı çocuklar müzikle ders çalışabilir. Bu sırada diğerinin rahatsız olmaması için kulaklık kullanılabilir. Ancak, sözlü şarkılar konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine klasik müzik tercih edilebilir. Dikkat güçlüğü çeken bir çocuk için çalışma alanını, bir odaya ve pencereye bakmak yerine duvara bakacak şekilde ayarlayın.

- Birden çok çalışma alanını düşünün

Bazı uzmanlar, evinizde farklı öğrenme noktalarının olmasını önerir. Ders için çalışma masası, projeler için yemek masası ve okuma için sessiz bir köşe... Yetişkinler gibi çocuklar da mola verirse ve arada bir yer değiştirirse daha iyi olabilir.

- Depolamayı alanını genişletin

Masaüstünde alanınız sınırlıysa rafları kullanın. Masanın yanına veya üzerine bir raf monte edilebilir. Böylece, çalışma alanını dağınıklıktan kurtarırken ihtiyaç olan gereçlere de daha rahat ulaşabilirsiniz.