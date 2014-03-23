‘Uzak Diyarların Kadınları’ sergisi
Dünyanın birçok yerinden çekilen kadın portreleri bu sergide yer alıyor.
Capitol Alışveriş Merkezi, fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli’nin gözü ile kadınlara özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Mehmet Günyeli’nin dünyanın birçok yerinden çektiği kadın portelerinden oluşan fotoğrafları, ‘Uzak Diyarların Kadınları’ sergisi 25 Nisan’a kadar Capitol’de sanatseverlerle buluşuyor.
Küreselleşen dünyada kendi öz kültürlerini koruyabilen, farklı coğrafyalarda yaşayan kadınların, gündelik yaşamlarından portrelerin görüleceği sergi, günümüzün globalleşen dünyasında empoze edilen tek tip yaşam biçimine muhalif bir duruş sergilerken, uzak diyarların kültürel zenginliklerini de bizlere ulaştırıyor.
‘Uzak Diyarların Kadınları’ sergisi, alışveriş merkezi içerisine yayılarak, sanatseverler tarafından tüm kat koridorlarında ziyaret edilebilecek.
Yer: Capitol Alışveriş Merkezi
Adres: Altunizade Mh., Mahir İz Cd, 34662 Altunizade / İST.
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