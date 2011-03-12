Uyuyan Melekler

Uyuyan bir bebeğin o meleksi anlarını ölümsüzleştirmek ve bir aktivitede bir araya getirmek amacı ile yola çıkan Carrefour İçerenköy AVM, 05-15 Mart tarihleri arasında herkesi hem yarışmaya katılmaya hem de yarışma fotoğraflarından oluşacak sergiyi gezmeye davet ediyor.

Ceffic Jestiyon yönetimindeki Carrefour İçerenköy ve Maya Halkla İlişkilerin birlikte düzenledikleri aktivitede 0-3 yaş arası bebeklerin uyurken çekilmiş fotoğrafları yarışacak. İster kendi evinizde kendi yatağında çekip getirebilir isterseniz de yarışma alanındaki Çilek Bebek Odasındaki melekler için özel dizayn edilmiş bebek karyolasında fotoğraflayarak yarışmaya katılabilirsiniz.

Gerçekleşecek aktivitede dereceye giren bebeklere çok özel hediyeler de hazırlanıyor. Meleksi güzelliği ile bebeğinizin en masum anını, uyurken çekilmiş fotoğraflarını gönderin veya 15 Mart tarihine kadar Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezine gelin, fotoğraflarını görevliler çeksin, siz de bu yarışmaya katılın. 0212 226 48 63 numaralı telefonu arayarark detaylı bilgi alabilirsiniz.