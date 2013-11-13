Uyusun da büyüsün, oynayarak öğrensin!

Doğdukları andan itibaren çocuklarımız için kusursuz beslenme ve bakım programları yapıyoruz. Her şeyi saatinde yapmaya dikkat ediyoruz. 5 dakika geciksek, stres oluyoruz. Bakım sürecindeki bu titizliğimiz, çocuğumuzun büyümesiyle birlikte yerini gelecek üzerine yapılan planlara bırakıyor. Bu planların büyük bir çoğunluğu da onların eğitim hayatıyla ilgili oluyor.

VİTAMİN, 3D CANLANDIRMALARI, DENEYLERİ, HARİTALARI, İNTERAKTİF ETKİNLİKLERİ VE EĞİTSEL OYUNLARI İLE OYNAYARAK VE EĞLENEREK ÇOK ŞEY ÖĞRENİLEBİLECEĞİNİ KANITLIYOR. VİTAMİN OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL EĞİTİM ÜRÜNLERİ, ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAYATINA MUTLU BİR BAŞLANGIÇ YAPMASINI SAĞLIYOR.

“Hangi okula gidecekler, nasıl bir eğitim görecekler, eğitim hayatını sevecekler mi?” gibi bir sürü soru içinde boğulurken tek fark ettiğimiz ise, “uyusun da büyüsün” dediğimiz günlerin gerilerde kalmaya başladığı...

Okul öncesi eğitim dönemine adım attığımız anda, çocuğumuz için yoğun bir arayışa giriyoruz. Çevremize danışıyoruz, araştırmalar yapıyoruz, kaliteli, güvenilir ve uzmanlarca hazırlanmış kaynaklar arıyoruz.

Oyun çağındaki çocuklarımıza yaşlarına ve kişisel gelişimlerine uygun kaynaklar sunmamız gerekiyor. Onların oynayarak, eğlenerek eğitim hayatına mutlu başlangıç yapmaları çok önemli.

Özellikle dijital eğitim olanakları, teknolojiyi çok iyi kullanan yeni nesil için çok iyi bir kaynak oluşturuyor. Burada seçim yaparken ailelere düşecek görev ise, ürünlerin uzman kontrolünde, deneyimli firmalarca, eğitsel olarak hazırlanmış olması.

İnternette geçirilen zamanın çocuk için kaliteli olmasını istiyorsanız, seçiminizi eğitsel olandan yana yapmalısınız. Bu konuda, Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında başarılı örnekler bulunuyor.