Uyurgezerlik neden olur? Uyurgezerlerde görülen davranışlar nelerdir?

Uyurgezerlik, uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür. Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür. Genellikle 10 dakika sürer ve kişi tekrar yatağına dönüp, uyur" dedi.



Uyurgezerlerde görülen davranışlar;



- Yataktan kalkma,

- Yürüme,

- Yatağını düzeltme,

- Anlamsız yüz ifadesi,

- Uyandırılırsa tepkisizlik,

- Başka odaya geçme,

- Yemek yeme ve bir şeyler içme,

- Telefonla konuşma,

- Kısa konuşmalar,

- Anlamlı cevap verememe,

- Pencere açma,

- Cam kırma,

- Evden dışarı çıkma,

- Araba kullanma,

- Bazen birine zarar verme.



Uyurgezerlik neden olur?



- Uyandırılma: Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmekte.



- Uykusuzluk: Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir.



- Migren: Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalı.



- Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migren neden olabilmekte.



- Kişilik problemleri: Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda sık görülür.



- Psikiyatri ilaçları: Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir.



- Yaşlılıktaki beyin hastalıkları: Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklar olur.



