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Sağlık
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Uyumakta zorlanıyorsanız bu hatalardan kaçının

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Uyumakta zorlanıyorsanız bu hatalardan kaçının
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Erken yatmanıza ve yeteri kadar uyumanıza rağmen hala yorgun mu hissediyorsunuz? Sık sık yaşanan stres ve bitmeyen günlük koşuşturma bazen yorgunluğunuzun nedeni olabilir. Bazen bu sebeplerin dışında farklı etkiler de uykunuzu engelleyebilir. İşte iyi bir gece uykusu çekmenizi engelleyen hatalar…

Günlük programın olmaması

Yaşam boyunca biyolojik saatimiz sürekli değişebilir. Her gece farklı saatte yatmak, uyuşukluğa ve yorgunluğa neden olabilir. Uyku konusunda bir rutin belirlemek bu etkileri kırmaya yardımcı olabilir.

Hafta sonları çok uyumak

Hafta içi 8 saat uyuyor ama hafta sonu bu saat artıyorsa vücudunuzu biyolojik ritmini bozabilirsiniz. Bundan kaçınmak için hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin uyku ve uyanma saatlerinizi değiştirmemelisiniz.

Alarmı ertelemek

Alarmı erteleyip bir 15 dakika daha uyumanın size bir faydası olmayacak. Tekrar uykuya daldığınızda derin uykuya geçebilir ve uyandıktan sonra daha da yorgun hissedebilirsiniz. En iyisi, alarmınızı kesinlikle kalkmanız gereken zamana ayarlamak ve bu konuda istikrarlı olmak.

Kaliteli bir uyku için nelere dikkat edilmeli
Kaliteli bir uyku için nelere dikkat edilmeli?

Odada çok fazla ışık olması

Gözünüze çok fazla ışık gelirse, vücudunuz uykuya neden olan melatonin hormonu üretimini baskılar ve bu da uyku bozukluklarına yol açabilir. Bahsedilen ışık, televizyon veya cep telefonunu gibi yapay ışıklar. Bu nedenle yatak odanızda bulunan tüm elektronik cihazları kapatmak en iyisi.

Uyumadan önce tatlı yiyecekler yemek

Yatmadan önce yemek yemek sadece vücudunuz için değil uykunuz için de zararlı. Bu, özellikle vücudunuzdaki kortizol seviyesini artıran tatlı yiyecekler için geçerli. Bu etki 5 saat sürer, bu yüzden yatmadan önce pizza, kek ve patatesleri bırakıp yerine yoğurt gibi daha hafif yiyecekler koymanız daha iyi olur.

Dağınık yatak odası

Aşırı dağınık bir yatak odası, gün içinde tamamlamadığınız görevlerin bir hatırlatıcısı olabilir. Buna karşılık düzenli bir oda ve tertemiz yatak sizi iyi bir uykuya teşvik eder.

Yatmadan önce sıcak duş almak

Ilık su rahatlamanıza ve uykuya dalmanıza yardımcı olabilir, ancak yatağa gitmeden hemen önce değil. Bunun nedeni, sıcak duş vücut ısınızı yükseltebilir ve bu da uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Önlemek için uykudan en az 2 saat önce duş alın.

 

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