Uyku düzenini sağlıyor, zayıflamaya yardımcı oluyor… Kabak çekirdeğinin faydaları

“Posa yönünden zengin olan tatlı kabağı kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller yönünden de zengin bir sebzedir. Kabak çekirdeği, kış kabağından elde edilir” diyen Diyetisyen E. Funda Tuzgöl, kabak çekirdeğinin besin öğeleri hakkında bilgiler verdi.

Kabak çekirdeğinin 100gr’ındaki (kabuksuz) enerji ve besin öğeleri

Enerji 610 kcal

Protein 30 g

Yağ 50 g

Karbonhidrat 10 g

Kalsiyum 40 mg

Demir 10 mg

Fosfor 1144 mg

Vit E 10-12 mg

Kabak çekirdeğinin faydaları

Kabak çekirdeğinin insan vücuduna birçok faydası olduğunu söyleyen Tuğba Yaprak, “Yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir. Haftada 2-3 gün 1 avuç kabak çekirdeğini gün içerisinde tüketerek yararlı etkilerinden yararlanabilirsiniz.” dedi.

Günlük çinko ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını sağlayan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor.

Uyku düzeninin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, göz ve cilt sağlığının korunması için çinko önem taşıyor.

1 avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın yüzde 20’sini karşılamaktadır.

1 avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein olmasından dolayı da kilo verme sürecinize yardımcı olan besin grupları arasında yer alıyor.

Gün içerisinde tüketilen 1 avuç kabak çekirdeği aynı zamanda günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayarak kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri görülmektedir.

Doğal amino asit içeriği sayesinde de serotonine dönüştürülen tryptophan uyku düzensizliği olan kişiler için de önerilen besin grupları içerisinde yer almaktadır.

Kabak çekirdeğinin içeriği sayesinde menopoz döneminde görülen belirtiler hafiflemekte ve erkeklerde ise prostat büyümesini yavaşlatmaktadır.

Kabak çekirdeği tüketirken dikkat!

Kabak çekirdeğinin çerez olarak yenilebildiğini söyleyen Tuzgöl, “Kabak çekirdeği çerez olarak yenilebildiği gibi müsliye, salatalara, ekmek çeşitlerine, fındık, ceviz gibi çerezlere de ilave edilebilir. Ama tüketirken fazla tuzlu olmamasına, kavrulmuş olmamasına ve de miktarına dikkat etmek gerekir.” dedi.