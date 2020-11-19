Uyku, biraz uyku…. Bebeğinize iyi bir uyku düzeni oluşturmak için ipuçları

Uykusunu iyi alamamış bir yetişkin ya da çocuk gün içerisinde gergin, huzursuz olabilir. Gün içi performansı düşer, verimliliği azalır. Bu yüzden kaliteli uyku hem vücudumuz hem de yaşam düzenimiz için çok önemlidir.

Anneler bebeklerinde bir uyku düzeni kurmak konusunda çok zorlanıyorlar. Bu zorlanmanın birçok sebebi var tabi ki. Haydi gelin iyi bir düzen oluşturmak için nelere ihtiyacımız var biraz konuşalım.

Uykuyu öncesi rutin belirleyin

Öncelikle bebeğinizin ayına göre bir uyku saatleri planı oluşturmanız şart. Eğer bebeğinizin ayına göre uyanık kalma sürelerini bilir buna göre bir düzen kurarsanız, bebeğinizi yorgun düşürmeden ya da yatması gereken saatten erken yatırmadan kolayca uykuya geçirebilirsiniz.

Bebekler için iyi bir uyku düzeni kurulmasında rutinler de çok önemlidir. Her uykudan önce bir uyku rutini yapmak bebeğinizi rahatlatıp uykuya geçişini kolaylaştıracaktır. Uyku öncesi rutinlere örnek vermek gerekirse ılık bir duş, sonrasında masaj, kitap okuma, biraz ten teması, rahatlatıcı konuşma, perdeleri kapatıp, iyi uykular dileme şeklinde olabilir.

Uyarıcı oyuncaklardan uzaklaştırın

Bebeklerin uykuya geçişinde tokluk önemli bir etkendir. Bebeğinizi uykuya geçirmeden önce mutlaka onu besleyin tok olduğundan emin olun. Aç yatan bir bebek uykuya geçişte zorlanabilir ve gece sık sık açlık sebebiyle uyanabilir.

Uykuya geçişte evin ve odanın fiziksel şartları da çok önemlidir. Bebeğinizin yattığı odanın sıcaklığı 22 derece olmalı. Bebekler sıcakta ya da soğukta da uykuya geçmekte zorluk yaşayabilirler. Bunun haricinde odasında çok fazla kalabalık, uyarıcı oyuncaklar bulunmamalı. Rutin mümkün mertebe loş bir ışıkta yapılmalı. Gündüz ve gece uykularında karartma perdesi dediğimiz perdeler kullanılarak uyku kalitesi arttırılmalı.

Gün içinde kaliteli vakit geçirmek de uykuya geçiş için önemli bir anahtardır. Çalışıyorsanız iş dönüşü tüm işinizi bırakarak mutlaka 30-40 dakika bebeğinize vakit ayırın. Onunla geçirdiğiniz kaliteli zaman onu duygusal olarak doyuracak, gün içinde size duyduğu özlemi giderecek ve bebeğiniz bu sayede daha huzurlu bir şekilde uykuya geçecektir.

Desteklerle uyumaya alıştırmayın

Tabii ki desteksiz uyku da kaliteli bir düzen kurmanın en önemli şartlarından biri. Bebeğinizi memede uyumaya, ayakta sallanarak uyumaya, kucakta uyumaya kısacası desteklerle uyumaya alıştırmamalısınız. Bu destekler bir süre sonra bağımlılığa dönüşecek, uyku kalitesi düşecek ve bebek her uyandığında aynı destekle uykuya dönmek isteyecektir. Bu döngü hem bebeği kalitesiz uykuya sürükleyecek hem de annenin uykusuzluğu ve stresini arttıracaktır. Bu yüzden sevgili anne adayları ve anneler, hamile olduğunuzu öğrendiğiniz ilk andan itibaren uyku düzeninize dikkat edin. Bebeğinizin doğduğu ilk aylarda mutlaka ona bir rutin oluşturun ve desteksizce uykuya geçmesine özen gösterin. Bebekler düzeni sever. Kurduğunuz düzen bazı durumlarda aksayabilir (büyüme atakları, diş dönemi, hastalıklar gibi). Bu durumlarda da mümkün mertebe bebeğinizin ihtiyaçlarını karşıladıktan ve ona güven verdikten sonra düzeninizi bozmadan devam edin.

Uyku düzeni oluşturmak bir tutarlılık işidir. Tutarlı olmak ise çocuk eğitiminin temel taşlarındandır. Haydi uykusuz anneler bugünden itibaren o kararı alın ve bir düzen kurmaya başlayın. Bu hem sizin için hem de bebeğiniz için en sağlıklısı…