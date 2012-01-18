Uygur Çocuk Tiyatrosu sömestir programı
Çocuklar bu tatilde çok eğlenecek...
Uygur Çocuk Tiyatrosu, yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocuklar için sömestir programını açıkladı. Çocuklar birbirinden eğlenceli bu oyunları izleyerek keyifli vakit geçirecek.
Oyun Programı:
TARİH
GÜN
OYUN
SAAT
YER
21.01.2012
Cumartesi
KIRMIZI PABUÇLAR
12:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
21.01.2012
Cumartesi
İYİLİK AĞACI
14:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
26.01.2012
Perşembe
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
12:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
26.01.2012
Perşembe
KIRMIZI PABUÇLAR
14:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
30.01.2012
Pazartesi
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
13:00
HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ
30.01.2012
Pazartesi
KIRMIZI PABUÇLAR
15:00
HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ
31.01.2012
Salı
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
13:00
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ A SALONU
31.01.2012
Salı
KIRMIZI PABUÇLAR
15:00
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ A SALONU
01.02.2012
Çarşamba
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
12:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
01.02.2012
Çarşamba
KIRMIZI PABUÇLAR
14:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
02.02.2012
Perşembe
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
02.02.2012
Perşembe
KIRMIZI PABUÇLAR
15:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
04.02.2012
Cumartesi
İYİLİK AĞACI
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
05.02.2012
Pazar
KIRMIZI PABUÇLAR
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
11.02.2012
Cumartesi
BU DÜNYA HEPİMİZİN
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
12.02.2012
Pazar
KIRMIZI PABUÇLAR
12:00
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ
12.02.2012
Pazar
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
18.02.2012
Cumartesi
BU DÜNYA HEPİMİZİN
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
19.02.2012
Pazar
KIRMIZI PABUÇLAR
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
25.02.2012
Cumartesi
İYİLİK AĞACI
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
26.02.2012
Pazar
KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR
13:00
BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
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