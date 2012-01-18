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Uygur Çocuk Tiyatrosu sömestir programı

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Uygur Çocuk Tiyatrosu sömestir programı
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Çocuklar bu tatilde çok eğlenecek...

Uygur Çocuk Tiyatrosu, yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocuklar için sömestir programını açıkladı. Çocuklar birbirinden eğlenceli bu oyunları izleyerek keyifli vakit geçirecek.

Oyun Programı:

TARİH

GÜN

OYUN

SAAT

YER

21.01.2012

Cumartesi

KIRMIZI PABUÇLAR

12:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

21.01.2012

Cumartesi

İYİLİK AĞACI

14:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

26.01.2012

Perşembe

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

12:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

26.01.2012

Perşembe

KIRMIZI PABUÇLAR

14:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

30.01.2012

Pazartesi

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

13:00

HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ

30.01.2012

Pazartesi

KIRMIZI PABUÇLAR

15:00

HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ

31.01.2012

Salı

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

13:00

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ A SALONU

31.01.2012

Salı

KIRMIZI PABUÇLAR

15:00

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ A SALONU

01.02.2012

Çarşamba

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

12:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

01.02.2012

Çarşamba

KIRMIZI PABUÇLAR

14:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

02.02.2012

Perşembe

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

02.02.2012

Perşembe

KIRMIZI PABUÇLAR

15:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

04.02.2012

Cumartesi

İYİLİK AĞACI

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

05.02.2012

Pazar

KIRMIZI PABUÇLAR

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

11.02.2012

Cumartesi

BU DÜNYA HEPİMİZİN

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

12.02.2012

Pazar

KIRMIZI PABUÇLAR

12:00

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ

12.02.2012

Pazar

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

18.02.2012

Cumartesi

BU DÜNYA HEPİMİZİN

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

19.02.2012

Pazar

KIRMIZI PABUÇLAR

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

25.02.2012

Cumartesi

İYİLİK AĞACI

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

26.02.2012

Pazar

KÜÇÜK KIZ VE YILDIZLAR

13:00

BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ

Biletler için: www.mybilet.com

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