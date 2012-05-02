Seminerleriyle, sinemaya güç vermeyi amaçlayan, “Üç Maymun”, “İklimler”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” gibi filmlerin başarılı yapımcısı Zeynep Özbatur Atakan’ın kurduğu Yapımlab seminerleri, Mayıs ayında da devam ediyor! Zeynep Özbatur Atakan’ın “Uygulamalı Proje Sunum – Pitching” semineri; 4 ve 11 Mayıs 2012 tarihlerinde, iki aşamalı olarak gerçekleşecek.

Uluslararası alanda pitching olarak adlandırılan, sinema projelerinin sunumlarının hazırlanması ile ilgili çalışmaların uygulamalarını içeren atölye; proje sunumunda gerekenler, sunumda öne çıkarılacak öğeler, projeye hakim olmanın şartları, sunumda yaratıcı teknikler gibi başlıkları kapsıyor. Yurtdışında ve yurtiçinde pek çok pitching seansına katılan Zeynep Özbatur Atakan seminerde; beden dilinin ve süre kullanımının önemi, çok yapılan sunum hataları gibi konularda da deneyimlerini aktaracak.

İki aşamalı olarak düzenlenen Uygulamalı Proje Sunum – Pitching seminerinde; ilk hafta temel sunum teknikleri hakkında bilgi verilecek ve uygulama yapılarak, katılımcılara dikkat etmeleri gereken konular anlatacak. İçinde pek çok sürpriz oyun ve çalışma materyali bulunan çalışmada katılımcılara ödev verilerek, ikinci haftada katılımcılardan, istedikleri bir konu hakkında sunum gerçekleştirmeleri istenecek. Uygulamalı Proje Sunum – Pitching semineri 4 ve 11 Mayıs 2012, Cuma günleri 14:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Bilgi için: www.yapimlab.blogspot.com

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