Üyelik Güncelleme Kampanyamızın Talihlileri!

Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet Aile üyesi olan siz sevgili okuyucularımız, sizlere gönderdiğimiz “Üyelik Güncelleme” mailindeki linke tıklayarak üyelik bilgilerinizi güncelleyip kampanyamıza katılabilirsiniz.

İşte 2- 9 Ağustos arası üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan ve hediye kazanan şanslı isimler ve hediyeleri:

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Aslı Görmez Bulcak

Nilhan Ürkmez Taşkın

Kadriye Hüsrev Aydın

Melike Daş

Sevil Gül

Aylin Yıldız

Nurten Yıldırım

Zehra Kurdoğlu

Mehmet Ali Kurt

Mustafa Deniz

Özlem İriç

Pınar Tankoç

Yücel Kocaçınar

Sevinç Elmas

Züleyha Dinçay

Tuba Kula

Eda Yakan

Ayşe Coşkan

Serap Ebik

Hatice Boğakurt

Dilek Bakkurt

Ayşe Karaboğa

Erhan Kahraman

Demet Eryılmaz

Ebru Taşdelen

Esengul Serdar

Yasemin Alp

Nurcan Yılmaz

Dilek Türkdemir

Emel Değer

Demet Kaya

Nilgün Erdoğan

Serpil Yılmaz

Zehra Figen Kılıç

Banu Hamamcı

Tekiner Doğan

Nilgün Çeytin

Fevzi Kalaycı

Ebru Korukluoglu Eser

Pınar Şeker

Aslıhan Çelik

Pınar Çoban

Ülkü Özdemir

Öznur Dalgıç

Emel Boran Alkan

Ebru Demirci

Fatma Kahraman

Burcu Varhan

Cıgdem Kıryako

Fatma Özdemir

Vicdan Ergönenç

Ebru Yüksel

Türkan Öksüzler

Meryem Akdemir

Samet Metin

Suat Yasak

Hülya Bayhan

Gülnur Günbey Kartal

Aysel Şahin

Songül Doğan

Gülçin Abay

Bülent Burcalıoğlu

Halil Dinç

Gönül Yılmaz

Sureyya Sahın

Alper Çelebi

Suzan Çubuk

Pınar Karakaya

Binali Bakan

Ayşe Yersiz

Nazlı Özçiçek

Birgül Türay

Pınar Akın

Ozan Öztürk

Meltem Ergen

Elif Ülgen

Emre Akpınar

Ezgi Su

Ali Körüm

Nurhan Dereköy

Safure Ekinci Zomp

Hanife Akçam

Aysel Ateş

Fatma Dörtkardeş

Sevim Kuşbaygi

Bircan Koçak

Arzu Oktar

Gülten Goralı

Birsen Aktaş

Dilek Hansu

Ayşegül Kırencekaya

Hatice Türkyılmaz

Sultan Aykanat

Kemal Saygı

Selcan Ünel

Sevilay Kavuk

İhsan Dere

Pelin Kavla

Güldane Bayrak

Şengül Abuşka Acar

Sıddıka Yalçınkaya

Mehmet Emin Ates

Esra Kale

Sabiha Yıldırım

Filiz Yedikardeşler

Emine Ercilli

Serap Ortakçı

Ahmet Karaoğlan

Nalan Gülay

Pelin Keskin

Çiğdem Yeşil

Saliha Akarsu Öztürk

Deniz Cılga

Emriye Yalçın

Nurtaç Kendirci

Tuğba Toprak

Terlan Küçükaras

Hafize Akkoca

Öznur Gölle

Büşra Canbazlar

Şebnem Avcı

Gaye Yardımcı

Arzu Ersoy

Nurdan Düzgündikiş

Zeki Çelik

Hülya Tokalı

Erol Peker

Özden Karahan

Sevim Girgin

Hilal Pekince

Asude Uçak

Enver Kolsuzoğlu

Fırat Baba

Hidayet Karakurt

Handan Hepşen

Hülya Vardar

Orcun Yılmaz

Gökhan Köksal

Saadet Özen

Selin Bulut

Haluk Karabacak

Halime Karaoğlu Cenik

Ebru Ağca

Betül Dinçer Demirbilek

Ali Körüm

İsmahan Bayar

Oğuzhan Büyüktuna

Gamze Kaynak

Eğer sitemize üyeyseniz ve kampanyamıza hala katılmadıysanız bugün size yeni bir mail gönderdik. Lütfen spam maillerinizi de kontrol edin.

Bu hafta da üyelik bilgilerini güncelleyen her 10. kişi bizden kitap, DVD ve sözlükten oluşan hediye paketimizi kazanma şansına sahip olacaktır.

Siz de önümüzdeki haftanın kazananlar listesinde adınızı görmek istiyorsanız acele edin ve bugün gönderdiğimiz maildeki linke tıklayarak bilgilerinizi güncelleyin.

Kampanyamız ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın!

Unutmayın, 'Üyelik Güncelleme' kampanyamız 02 Eylül 2011 günü saat 12:00’de sona erecektir. Hala kampanyamıza katılma ve kazanma şansına sahipsiniz.

Üye olmak için sitemizin sağ üst köşesindeki 'Üye Ol' butonuna tıklayın, kampanyamıza katılarak hediye kazanma şansını yakalayın!