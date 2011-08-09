Üyelik Güncelleme Kampanyamızın Talihlileri!
Kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor...
Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor.
Hürriyet Aile üyesi olan siz sevgili okuyucularımız, sizlere gönderdiğimiz “Üyelik Güncelleme” mailindeki linke tıklayarak üyelik bilgilerinizi güncelleyip kampanyamıza katılabilirsiniz.
İşte 2- 9 Ağustos arası üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan ve hediye kazanan şanslı isimler ve hediyeleri:
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Aslı Görmez Bulcak
Nilhan Ürkmez Taşkın
Kadriye Hüsrev Aydın
Melike Daş
Sevil Gül
Aylin Yıldız
Nurten Yıldırım
Zehra Kurdoğlu
Mehmet Ali Kurt
Mustafa Deniz
Özlem İriç
Pınar Tankoç
Yücel Kocaçınar
Sevinç Elmas
Züleyha Dinçay
Tuba Kula
Eda Yakan
Ayşe Coşkan
Serap Ebik
Hatice Boğakurt
Dilek Bakkurt
Ayşe Karaboğa
Erhan Kahraman
Demet Eryılmaz
Ebru Taşdelen
Esengul Serdar
Yasemin Alp
Nurcan Yılmaz
Dilek Türkdemir
Emel Değer
Demet Kaya
Nilgün Erdoğan
Serpil Yılmaz
Zehra Figen Kılıç
Banu Hamamcı
Tekiner Doğan
Nilgün Çeytin
Fevzi Kalaycı
Ebru Korukluoglu Eser
Pınar Şeker
Aslıhan Çelik
Pınar Çoban
Ülkü Özdemir
Öznur Dalgıç
Emel Boran Alkan
Ebru Demirci
Fatma Kahraman
Burcu Varhan
Cıgdem Kıryako
Fatma Özdemir
Vicdan Ergönenç
Ebru Yüksel
Türkan Öksüzler
Meryem Akdemir
Samet Metin
Suat Yasak
Hülya Bayhan
Gülnur Günbey Kartal
Aysel Şahin
Songül Doğan
Gülçin Abay
Bülent Burcalıoğlu
Halil Dinç
Gönül Yılmaz
Sureyya Sahın
Alper Çelebi
Suzan Çubuk
Pınar Karakaya
Binali Bakan
Ayşe Yersiz
Nazlı Özçiçek
Birgül Türay
Pınar Akın
Ozan Öztürk
Meltem Ergen
Elif Ülgen
Emre Akpınar
Ezgi Su
Ali Körüm
Nurhan Dereköy
Safure Ekinci Zomp
Hanife Akçam
Aysel Ateş
Fatma Dörtkardeş
Sevim Kuşbaygi
Bircan Koçak
Arzu Oktar
Gülten Goralı
Birsen Aktaş
Dilek Hansu
Ayşegül Kırencekaya
Hatice Türkyılmaz
Sultan Aykanat
Kemal Saygı
Selcan Ünel
Sevilay Kavuk
İhsan Dere
Pelin Kavla
Güldane Bayrak
Şengül Abuşka Acar
Sıddıka Yalçınkaya
Mehmet Emin Ates
Esra Kale
Sabiha Yıldırım
Filiz Yedikardeşler
Emine Ercilli
Serap Ortakçı
Ahmet Karaoğlan
Nalan Gülay
Pelin Keskin
Çiğdem Yeşil
Saliha Akarsu Öztürk
Deniz Cılga
Emriye Yalçın
Nurtaç Kendirci
Tuğba Toprak
Terlan Küçükaras
Hafize Akkoca
Öznur Gölle
Büşra Canbazlar
Şebnem Avcı
Gaye Yardımcı
Arzu Ersoy
Nurdan Düzgündikiş
Zeki Çelik
Hülya Tokalı
Erol Peker
Özden Karahan
Sevim Girgin
Hilal Pekince
Asude Uçak
Enver Kolsuzoğlu
Fırat Baba
Hidayet Karakurt
Handan Hepşen
Hülya Vardar
Orcun Yılmaz
Gökhan Köksal
Saadet Özen
Selin Bulut
Haluk Karabacak
Halime Karaoğlu Cenik
Ebru Ağca
Betül Dinçer Demirbilek
Ali Körüm
İsmahan Bayar
Oğuzhan Büyüktuna
Gamze Kaynak
Eğer sitemize üyeyseniz ve kampanyamıza hala katılmadıysanız bugün size yeni bir mail gönderdik. Lütfen spam maillerinizi de kontrol edin.
Bu hafta da üyelik bilgilerini güncelleyen her 10. kişi bizden kitap, DVD ve sözlükten oluşan hediye paketimizi kazanma şansına sahip olacaktır.
Siz de önümüzdeki haftanın kazananlar listesinde adınızı görmek istiyorsanız acele edin ve bugün gönderdiğimiz maildeki linke tıklayarak bilgilerinizi güncelleyin.
Kampanyamız ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın!
Unutmayın, 'Üyelik Güncelleme' kampanyamız 02 Eylül 2011 günü saat 12:00’de sona erecektir. Hala kampanyamıza katılma ve kazanma şansına sahipsiniz.
Üye olmak için sitemizin sağ üst köşesindeki 'Üye Ol' butonuna tıklayın, kampanyamıza katılarak hediye kazanma şansını yakalayın!
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