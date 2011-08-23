Üyelik Güncelleme Kampanyamızın Kazananları!
Kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor...
Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor.
Hürriyet Aile üyesi olan siz sevgili okuyucularımız, sizlere gönderdiğimiz “Üyelik Güncelleme” mailindeki linke tıklayarak üyelik bilgilerinizi güncelleyip kampanyamıza katılabilirsiniz.
İşte 16-23 Ağustos arası üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan ve hediye kazanan şanslı isimler ve hediyeleri:
İrem Demirel
Dilek Tanyar
Tülin Akkanat
Bahar Çakır
Eser Öztürk
Aysel Furundaoturan
Çiğdem Derin
Dilek Horasan
Suat Bengür
Aygül Kılmaç
Pınar Kocaarslan
Sinan Erkmen
Suat Öney
Yasemin Yürek
Füsun Kalfaoğlu
Sönmez Çelik
Sırma Çolak
Banu Kurtuluş
Münire Çam
Nilgün Özdamar
Özlem Aygener
Esra Nur Şahin Elmalı
Faruk Güllü
Serdar Gürağaç
Dolunay Ekici Çakar
Bahar Yavanoğlu
Hasan Çağrıcı
Selma Karababa
Serap Dere
Selçuk Özdemir
Talha Kutsal
Rana Koçyiğit Bostan
Erdem Akyüz
Fatma Yılmaz Kubat
Selma Uzun
Nurhan Meral
Aylin Babaoğlan
İbrahim Erdem
Barış Çakar
Havva Çetinel
Vedat Metin
Tayfun Erol
Arzu Erdoğdu
Benal Yılmaz
Melike Avcı
Eda Çetin
Gülşah Nalçacı
Gülhan Uysal
Bedriye Özsöylemez
Burcu Kale
Can Ataç
Ebru Bodur Yılmaz
Nilgün Fenoscu
Semahat Kutsal
Çiğden Gezirgen
Nurcan Barış
Kemal Nurlu
İlknur Tülün Tabakçı
Ferhat Tuğra
Yasin Kecef
Hüseyin Dilek
Rahim Süllü
Gülşah Bak
Servet Özkök
Gökçe Aslan
Sema Keçeci
Derya Er
Banu Çekçek
Ergül Gündüz
Emine Seyhan
Yelda Öztürk
Ayşen Susam
Selma Aydıngöz
Belgin Yılmaz
Ouer Zengin
Füsun Tan Gürhan
Dilek Çatalkaya
Derya Ökten Bakan
F. Aynur Pişkin
Rabia Dolanbay
Dilek Vural
Melek Melek
Emine Çakı
Ebru Azizoğlu
İ. Erdem Bilgiç
Hatice Başak
Semra Küs
Meryem Sarıkaya
Munise Betül Kavak
Asiye Rüstemoğlu
Alp Yaman
Ayşe Hülya Dedeoğlu
Fatma Canlı
Tuncay Seçkin
Seher Özlem Özer
Lale Halisebik
Birkan Kaya
Meryem Timuçin
Canan Koçak
Emel Aydın
Zeynep İrem Göktaş
Mehmet Bayrak
Bahtışen Kahraman
Dilek Taşdelen
Ayşen Göçmüş
Güneş Şahin
Handan Genç
Zarif Kanarya
İpek Nil Dizdar
Hafize Kul
Elif Özkan Güngör
Sema Yücelen
Murat Alp
Seda Pala
Mehmet Yalaz
Ayşe Keklik
Ercan Ongun
Eylem Demir
Suna Ulaş
Işıl Yaver
Elif Vardık
Zeynep Başaran Sözal
Okşan Yeşil
Gülfiliz Armut
Sezgin Çetin
Nursen Polat
Asuman Albakır
Çiğdem Özel
Aynur Sarıbal
Dilek Topsakal
Deniz Peker
Alev Kayhan
Dilek Camekan
Eğer sitemize üyeyseniz ve kampanyamıza hala katılmadıysanız bugün size yeni bir mail gönderdik. Lütfen spam maillerinizi de kontrol edin.
Bu hafta da üyelik bilgilerini güncelleyen her 10. kişi bizden kitap, DVD ve sözlükten oluşan hediye paketimizi kazanma şansına sahip olacaktır.
Siz de önümüzdeki haftanın kazananlar listesinde adınızı görmek istiyorsanız acele edin ve bugün gönderdiğimiz maildeki linke tıklayarak bilgilerinizi güncelleyin.
İkinci haftanın kazananlarını görmek için buraya tıklayınız.
Kampanyamız ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın!
Unutmayın, 'Üyelik Güncelleme' kampanyamız 02 Eylül 2011 günü saat 12:00’de sona erecektir. Hala kampanyamıza katılma ve kazanma şansına sahipsiniz.
Üye olmak için sitemizin sağ üst köşesindeki 'Üye Ol' butonuna tıklayın, kampanyamıza katılarak hediye kazanma şansını yakalayın!
EĞER HALA SİTEMİZE ÜYE DEĞİLSENİZ HEMEN ÜYE OLUN, KAMPANYAMIZA KATILARAK SİZ DE HEDİYE KAZANMA ŞANSINI YAKALAYIN!
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