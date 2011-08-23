Üyelik Güncelleme Kampanyamızın Kazananları!

Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet Aile üyesi olan siz sevgili okuyucularımız, sizlere gönderdiğimiz “Üyelik Güncelleme” mailindeki linke tıklayarak üyelik bilgilerinizi güncelleyip kampanyamıza katılabilirsiniz.

İşte 16-23 Ağustos arası üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan ve hediye kazanan şanslı isimler ve hediyeleri:

İrem Demirel

Dilek Tanyar

Tülin Akkanat

Bahar Çakır

Eser Öztürk

Aysel Furundaoturan

Çiğdem Derin

Dilek Horasan

Suat Bengür

Aygül Kılmaç

Pınar Kocaarslan

Sinan Erkmen

Suat Öney

Yasemin Yürek

Füsun Kalfaoğlu

Sönmez Çelik

Sırma Çolak

Banu Kurtuluş

Münire Çam

Nilgün Özdamar

Özlem Aygener

Esra Nur Şahin Elmalı

Faruk Güllü

Serdar Gürağaç

Dolunay Ekici Çakar

Bahar Yavanoğlu

Hasan Çağrıcı

Selma Karababa

Serap Dere

Selçuk Özdemir

Talha Kutsal

Rana Koçyiğit Bostan

Erdem Akyüz

Fatma Yılmaz Kubat

Selma Uzun

Nurhan Meral

Aylin Babaoğlan

İbrahim Erdem

Barış Çakar

Havva Çetinel

Vedat Metin

Tayfun Erol

Arzu Erdoğdu

Benal Yılmaz

Melike Avcı

Eda Çetin

Gülşah Nalçacı

Gülhan Uysal

Bedriye Özsöylemez

Burcu Kale

Can Ataç

Ebru Bodur Yılmaz

Nilgün Fenoscu

Semahat Kutsal

Çiğden Gezirgen

Nurcan Barış

Kemal Nurlu

İlknur Tülün Tabakçı

Ferhat Tuğra

Yasin Kecef

Hüseyin Dilek

Rahim Süllü

Gülşah Bak

Servet Özkök

Gökçe Aslan

Sema Keçeci

Derya Er

Banu Çekçek

Ergül Gündüz

Emine Seyhan

Yelda Öztürk

Ayşen Susam

Selma Aydıngöz

Belgin Yılmaz

Ouer Zengin

Füsun Tan Gürhan

Dilek Çatalkaya

Derya Ökten Bakan

F. Aynur Pişkin

Rabia Dolanbay

Dilek Vural

Melek Melek

Emine Çakı

Ebru Azizoğlu

İ. Erdem Bilgiç

Hatice Başak

Semra Küs

Meryem Sarıkaya

Munise Betül Kavak

Asiye Rüstemoğlu

Alp Yaman

Ayşe Hülya Dedeoğlu

Fatma Canlı

Tuncay Seçkin

Seher Özlem Özer

Lale Halisebik

Birkan Kaya

Meryem Timuçin

Canan Koçak

Emel Aydın

Zeynep İrem Göktaş

Mehmet Bayrak

Bahtışen Kahraman

Dilek Taşdelen

Ayşen Göçmüş

Güneş Şahin

Handan Genç

Zarif Kanarya

İpek Nil Dizdar

Hafize Kul

Elif Özkan Güngör

Sema Yücelen

Murat Alp

Seda Pala

Mehmet Yalaz

Ayşe Keklik

Ercan Ongun

Eylem Demir

Suna Ulaş

Işıl Yaver

Elif Vardık

Zeynep Başaran Sözal

Okşan Yeşil

Gülfiliz Armut

Sezgin Çetin

Nursen Polat

Asuman Albakır

Çiğdem Özel

Aynur Sarıbal

Dilek Topsakal

Deniz Peker

Alev Kayhan

Dilek Camekan

Eğer sitemize üyeyseniz ve kampanyamıza hala katılmadıysanız bugün size yeni bir mail gönderdik. Lütfen spam maillerinizi de kontrol edin.

Bu hafta da üyelik bilgilerini güncelleyen her 10. kişi bizden kitap, DVD ve sözlükten oluşan hediye paketimizi kazanma şansına sahip olacaktır.

Siz de önümüzdeki haftanın kazananlar listesinde adınızı görmek istiyorsanız acele edin ve bugün gönderdiğimiz maildeki linke tıklayarak bilgilerinizi güncelleyin.

İkinci haftanın kazananlarını görmek için buraya tıklayınız.

Kampanyamız ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın!

Unutmayın, 'Üyelik Güncelleme' kampanyamız 02 Eylül 2011 günü saat 12:00’de sona erecektir. Hala kampanyamıza katılma ve kazanma şansına sahipsiniz.

Üye olmak için sitemizin sağ üst köşesindeki 'Üye Ol' butonuna tıklayın, kampanyamıza katılarak hediye kazanma şansını yakalayın!

EĞER HALA SİTEMİZE ÜYE DEĞİLSENİZ HEMEN ÜYE OLUN, KAMPANYAMIZA KATILARAK SİZ DE HEDİYE KAZANMA ŞANSINI YAKALAYIN!