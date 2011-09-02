Üyelik Güncelleme Kampanyamız Son Buldu

Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız, 2 Eylül 2011 Cuma günü saat 12:00 itibariyle sona ermiştir.

Yayına başladığımız günden beri bizleri takip eden siz değerli okuyucularımızın da desteğiyle, kampanyamız yoğun bir ilgi gördü. Giderek büyüyen Hürriyet Aile, bu vesileyle yeni okuyucularına da kavuştu.

Kampanya dahilinde sizlere sunduğumuz kitap, sözlük ve DVD’den oluşan hediye paketleri, 5 Eylül 2011 itibariyle kazananlara ulaşmaya başlayacaktır.

Değerli katılımlarınız için teşekkür ederiz. Yepyeni kampanyalarla tekrar buluşmak üzere, sizleri sitemize ve Facebook sayfamıza bekliyoruz.

Hala üye değilseniz, sitemizin sağ üst köşesindeki "Üye Ol" butonuna tıklayabilirsiniz.

Son hafta üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan şanslı isimler ise şöyle:

Tülay Demirtaş

Semra Akça

Fatoş Hamzalı

Gülsün Tufan

Alev Aygün

Derya Atay

Seval Bulak

Neslihan Cebecioğlu

Leyla Balak

Esra Köse

Suna Uçanlar

Mert Maviş

Melek Kalkan

Merve Okumuş

Sinem Erdoğan

Kutsal Kınay

Seyhan Özdemirci

Nil Kalender

Özlem Demirdoğan

F. Sergül Gencay

Zeynep Ergin

Semra Orak

Metin Güler

İlknur Kurt

Duygu Kasap

Şebnem Temiz

Çiler Bilgin

Songül Günaydın

Zeynep Dertli

Hande Özkan

Özlem Şahin

Erdinç Gök

Tuğba Karabayır

Kadir Cinar

Tamer Musaoğlu

Berrin Tunçel

Arzu Demireğer

Kevser Çiftçi

Betül Baki

Sibel Çelik

Duygu Kaplan

Nejat Sener

Kübra Ünal

Derya Camsu

Haydar Dalbudak

Özlem Elibol Sönmez

Uğur Kılıç

Şeref Günerler

Özlem Yönel

Rumeyza Aydın

Gökhan Yiğit

Yakup Barouh

Sevim Şimşek

Tülay Okumuş

Feride Varış

Yasemin Çekiç

Hümeyra Gündem

Merve Gündu

İbrahim Kılıç

Yasemin Bulak

Burçin Kökdemir

Yasemin Önyaç

Şükran Alkan

Cüneyt Arslan

Feride Ar

Esma Beslen

Nihal Gökçedere

Deniz Erinkurt

Bahriye Aksoy

Turan Özer

Rukiye Kılıç Coşkun

Tülin Utkan

Meriç Işıkdağ

Yeşim Yüceur

Ayla Hülya Çağlar

Gülay Kos

Köksal Kocabay

İlkay Türkoğlu

Esra Gündüz

Yıldırım Ersoy

Özlem Çalışkan

Arzu İncedayı

Gülgün Kartalcıklar

Özge Ayar

Şenay Kösem

Emre Sarı

Sanem Moğulkoç

Özlem Salyam

Ü. Hayrünisa Akduman

Nuran Orta

Özge Atıl

Sibel Eraoy

Güner Çil

Tuğba Çetin Sarı

Mehmet Esirtgen

Betül Gülbay

Perihan Yıllı

İdris Armut

Gönül Kızıldoğan

İpek Gümüş

Murat Tekeli

Gözde Göçen

Gülsün Işık

Aytül Mürsitoğlu

Münire Okumuş

Birten Okyar

Levent İsmail Erkılıç

Nesrin Albaş



Kampanyamızın daha önceki haftalarda kazanan isimlerini, aşağıdaki listelerden görebilirsiniz.

1. Hafta Kazananlar Listesi

2. Hafta Kazananlar Listesi

3. Hafta Kazananlar Listesi