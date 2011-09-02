Üyelik Güncelleme Kampanyamız Son Buldu
İşte, kazanan isimler ve hediyeleri...
Hürriyet Aile’ye üye olan kullanıcılarımıza özel başlattığımız “Üyelik Güncelleme” kampanyamız, 2 Eylül 2011 Cuma günü saat 12:00 itibariyle sona ermiştir.
Yayına başladığımız günden beri bizleri takip eden siz değerli okuyucularımızın da desteğiyle, kampanyamız yoğun bir ilgi gördü. Giderek büyüyen Hürriyet Aile, bu vesileyle yeni okuyucularına da kavuştu.
Kampanya dahilinde sizlere sunduğumuz kitap, sözlük ve DVD’den oluşan hediye paketleri, 5 Eylül 2011 itibariyle kazananlara ulaşmaya başlayacaktır.
Değerli katılımlarınız için teşekkür ederiz. Yepyeni kampanyalarla tekrar buluşmak üzere, sizleri sitemize ve Facebook sayfamıza bekliyoruz.
Hala üye değilseniz, sitemizin sağ üst köşesindeki "Üye Ol" butonuna tıklayabilirsiniz.
Son hafta üyelik bilgilerini güncelleyip kampanyamıza katılan şanslı isimler ise şöyle:
Tülay Demirtaş
Semra Akça
Fatoş Hamzalı
Gülsün Tufan
Alev Aygün
Derya Atay
Seval Bulak
Neslihan Cebecioğlu
Leyla Balak
Esra Köse
Suna Uçanlar
Mert Maviş
Melek Kalkan
Merve Okumuş
Sinem Erdoğan
Kutsal Kınay
Seyhan Özdemirci
Nil Kalender
Özlem Demirdoğan
F. Sergül Gencay
Zeynep Ergin
Semra Orak
Metin Güler
İlknur Kurt
Duygu Kasap
Şebnem Temiz
Çiler Bilgin
Songül Günaydın
Zeynep Dertli
Hande Özkan
Özlem Şahin
Erdinç Gök
Tuğba Karabayır
Kadir Cinar
Tamer Musaoğlu
Berrin Tunçel
Arzu Demireğer
Kevser Çiftçi
Betül Baki
Sibel Çelik
Duygu Kaplan
Nejat Sener
Kübra Ünal
Derya Camsu
Haydar Dalbudak
Özlem Elibol Sönmez
Uğur Kılıç
Şeref Günerler
Özlem Yönel
Rumeyza Aydın
Gökhan Yiğit
Yakup Barouh
Sevim Şimşek
Tülay Okumuş
Feride Varış
Yasemin Çekiç
Hümeyra Gündem
Merve Gündu
İbrahim Kılıç
Yasemin Bulak
Burçin Kökdemir
Yasemin Önyaç
Şükran Alkan
Cüneyt Arslan
Feride Ar
Esma Beslen
Nihal Gökçedere
Deniz Erinkurt
Bahriye Aksoy
Turan Özer
Rukiye Kılıç Coşkun
Tülin Utkan
Meriç Işıkdağ
Yeşim Yüceur
Ayla Hülya Çağlar
Gülay Kos
Köksal Kocabay
İlkay Türkoğlu
Esra Gündüz
Yıldırım Ersoy
Özlem Çalışkan
Arzu İncedayı
Gülgün Kartalcıklar
Özge Ayar
Şenay Kösem
Emre Sarı
Sanem Moğulkoç
Özlem Salyam
Ü. Hayrünisa Akduman
Nuran Orta
Özge Atıl
Sibel Eraoy
Güner Çil
Tuğba Çetin Sarı
Mehmet Esirtgen
Betül Gülbay
Perihan Yıllı
İdris Armut
Gönül Kızıldoğan
İpek Gümüş
Murat Tekeli
Gözde Göçen
Gülsün Işık
Aytül Mürsitoğlu
Münire Okumuş
Birten Okyar
Levent İsmail Erkılıç
Nesrin Albaş
Kampanyamızın daha önceki haftalarda kazanan isimlerini, aşağıdaki listelerden görebilirsiniz.
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