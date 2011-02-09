Üstün Yetenekli Öğrencilere Duyurulur!

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği Üstün Yetenekliler Eğitim Programı'na (ÜYEP) ilköğretim 6. ve 7. sınıflardan 28 öğrenci alınacak.

Üstün yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun ve bilimsel temellere dayanan bu destekleyici etkinlikte öğrencilere, üniversitedeki öğretim üyelerinden ve bilim insanlarından dersler alıp kendilerini geliştirmelerine olanağı sunuluyor.

ÜYEP Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Sak, programla ilgili şunları söyledi:

“Yakın gelecekte ilköğretimin ve ortaöğretimin bütün kademelerindeki üstün yetenekli öğrencilere hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Bazı üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler potansiyellerinin farkındadırlar. Bazılarının potansiyelleri ise ne ebeveynleri ne öğretmenleri ne de kendileri tarafından fark edilebilir. Amacımız, her iki öğrenci grubuna da ulaşabilmek.”

Doç. Dr. Sak, programa katılmak isteyen öğrencileri iki aşamalı yetenek sınavına tabi tuttuklarını anlatarak, “Üniversitede yapacakları 'Yetenek 1' testinin yüzde 70'i, 'Yetenek 2' testinin yüzde 25'i ile öğrencinin 2010-2011 öğretim yılı güz dönemi not ortalamasının yüzde 5'i birleştirilerek değerlendirme yapılıyor” dedi.



24 Şubat Son Gün



Programa katılabilmek için yetenek testlerinden 140 veya üzerinde puan almak yeterli. Doç. Dr. Sak, sınavla ilgili şunları açıkladı:

“Bu yıl 6. sınıftan 28 öğrenci alınacak. Öğrenciler, yetenek testlerindeki puanlarına göre sıralanacak. 26 öğrenci bu sıralamaya göre seçilecek. Diğer iki öğrenci de yedekler arasında en yüksek puan alan kız öğrenciler arasından belirlenecek. Programa sadece ilköğretim 6. sınıf öğrencileri başvurabilecek. 7 Şubatta başlayan başvurular, 24 Şubat mesai saati sonunda bitecek. Başvurular ve sınav ücretsiz olacak. Başvuruyu öğrencinin kendisi ya da öğrenci adına başka biri yapabilecek, postayla başvuru alınmayacak. Başvurular, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasındaki ÜYEP Ofisi'ne yapılacak. Eğitim Fakültesinde 26 Şubatta iki oturum şeklinde sınav yapılacak. Sonuçlar, 14 Martta açıklanacak. Asil adayların kesin kayıtları 14-17 Martta, yedek adaylarınki de 18 Martta yapılabilecek. 28 öğrenci 19 Martta derslere başlayacak.”



Katılım Ücretli



Verilen bilgiye göre, ÜYEP'e kabul edilen öğrencilerden her ay 100 TL ücret alınıyor. Bu öğrenciler için verilen burs, bu ücretin alınmaması, yani eğitim görülen 6 ay için 600 TL'den muaf olmayı kapsıyor. Burslar, ailenin ekonomik durumuna göre veriliyor. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri ile aile fertlerinin sayısı belirleyici oluyor.

Aile içinde fert başına düşen aylık gelir 500 TL'nin altında ise öğrenci burs için başvurmaya hak kazanıyor. Ailenin toplam geliri aile fertlerinin toplam sayısına bölündüğünde fert başına aylık gelir bulunabiliyor. Bu kriterleri karşılayanların burs başvurularını programa müracaatları sırasında yapmaları gerekiyor.

AA