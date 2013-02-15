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Üstün Dökmen’den sürpriz ziyaret

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Üstün Dökmen’den sürpriz ziyaret
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Suadiye Küçük Şeyler Anaokulu’nun sürpriz misafiri vardı…

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’nin bir markası olan Suadiye Küçük Şeyler Anaokulu 2012-2013 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladı.

Suadiye Küçük Şeyler Anaokulu’ nu ziyaret eden Üstün Dökmen öğrencilerle uzun zaman geçirerek söyleşiler yaptı. Okulun ilk yılı olmasına rağmen anne babaların okula olan ilgisinden ve öğrencilerin gelişiminden mutluluk duyan Üstün Dökmen; “sıfır ceza, az ödül, çok geri bildirim ilkesiyle suflörsüz kişiler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Üstün Dökmen Akademisi’nin hazırladığı program doğrultusunda eğitim veren Suadiye Küçük Şeyler Anaokulu’nda branş dersleri olarak İngilizce, resim, el sanatları, müzik, spor, bale ve drama yer alıyor. 

www.kucukseylersuadiye.com

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