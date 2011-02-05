Üstat Harpagon Sahnede

Civan Canova’nın kaleme aldığı Üstat Harpagon, 15-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul Cevahir 1 Sahnesi’nde sahnelenecek.

Oyunun Konusu



Hayali bir tiyatro kumpanyasının bir asrı geride bırakmış düşkün elemanları, aktör eskisi arkadaşlarına bir destek gecesi düzenlerler. Gece boyunca kendilerini, çatışmalarını, hırslarını, bir asır boyunca yitirdiklerini ve kazandıklarını ve de yaşananların saçmalığını, aynı saçmalığı sürdürerek sorgularlar.

Oyuncular



Seda Yıldız, Şebnem Dilligil, Özden Çiftçi, Zühtü Erkan, Şahin Çelik, Umut Demirdelen, Selin Altay, Ümit Bülent Dinçer

