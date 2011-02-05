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Üstat Harpagon Sahnede

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Üstat Harpagon Sahnede
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İstanbul Cevahir 1 Sahnesi Üstat Harpagon'u ağırlıyor.

Civan Canova’nın kaleme aldığı Üstat Harpagon, 15-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul Cevahir 1 Sahnesi’nde sahnelenecek.

Oyunun Konusu

Hayali bir tiyatro kumpanyasının bir asrı geride bırakmış düşkün elemanları, aktör eskisi arkadaşlarına bir destek gecesi düzenlerler. Gece boyunca kendilerini, çatışmalarını, hırslarını, bir asır boyunca yitirdiklerini ve kazandıklarını ve de yaşananların saçmalığını, aynı saçmalığı sürdürerek sorgularlar.

Oyuncular

Seda Yıldız, Şebnem Dilligil, Özden Çiftçi, Zühtü Erkan, Şahin Çelik, Umut Demirdelen, Selin Altay, Ümit Bülent Dinçer

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