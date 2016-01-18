Ustasından su böreği tarifi

Her canım istediğinde, annemin böreklerinden tatma şansım olmadığından, fırsat buldukça onun tariflerini uygulayarak, kendimi o muhteşem lezzetlerden mahrum bırakmamaya çalışıyorum :)

Pek çok yemekte olduğu gibi su böreğinde de annemin üzerine tanımıyorum (Eminim hepimiz, annemizin elinin lezzetini başka yerde bulamıyoruzdur). Özellikle tavada pişirdiği, altı ve üzeri nar gibi kızaran su böreği tam usta işi.

Böreğin ustası annemin tarifiyle, süt ürünleri ustası Yörsan’ın nefis peyniri ve tereyağı birleşince ortaya müthiş bir lezzet çıktı, ben de bunu sizinle bir an önce paylaşmak istedim :)

Bu arada Yörsan, ustaların tariflerini paylaşabilecekleri ve sürpriz hediyeler kazanabilecekleri yeni bir site açmış: www.birustasivar.com

Zamanınız olduğunda inceleyin derim. Hatta sizin de usta olduğunuz özel tarifleriniz varsa hiç vakit kaybetmeden www.birustasivar.com'a yükleyin. Benim de su böreğimi bu tarifler arasında bulacaksınız.

Sonuçta her yemeğin bir ustası var. Onların tarifleri ile yemeklerin daha lezzetli olacağına eminim.

Ayrıca, su böreği yapmanın sanıldığı kadar zor olmadığını da belirtmeliyim.

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

Aralarına ve üzerine: 200 gr. eritilmiş Yörsan Tereyağ

İçine: 200 gr. Yörsan Yağlı Beyaz Peynir

HAZIRLANIŞI

Öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabına yumurtaları kırın, bir tutam tuz ekleyip karıştırın.

Azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 6 parçaya ayırın ve bezeler hazırlayın.

Bezelerin üzerini bezle örtün ve bir tanesini düz zemine alıp merdane ile açın.

Geniş bir tencereye sıcak su alıp tuz atın,1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyip kaynatın.

Ayrı bir tencereye soğuk su doldurup sıcak su tenceresinin yanına koyun.

Açtığınız hamuru önce sıcak suya atıp 1 dakika kadar haşlayın sonra soğuk suya atın.

Böreği pişireceğiniz tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alıp eritin.

Soğuk suya attığınız yufkanın suyunu arındırıp tavanın tabanına güzelce yerleştirin (Normalde alt ve üst yufkalar kuru bırakılıyor fakat annem tavada ıslatıp kullandığı için ben de o şekilde yaptım).

2 ve 3. yufkaları da aynı şekilde haşlayıp aralarına eritilmiş tereyağı sürerek aynı şekilde yerleştirin.

3 yufkadan sonra süt ürünleri ustası olan Yörsan’ın beyaz peynirden bolca koyun.

Kalan 3 yufkayı da aynı şekilde haşlayıp, aralarına tereyağı sürmeyi ihmal etmeden peynirin üzerine kapatın.

Kalan tereyağı da böreğin üzerine gezdirip ocağa alın.

Tavanın kapağını kapayıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Altı iyice kızaran böreği ters çevirip diğer tarafını da pişirdikten sonra servis tabağına alın, ılık servis yapın.

Afiyet şifa olsun...

Kaynak: www. umutsepetim.com