Usta senarist Meral Okay hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Asmalı Konak, Yasemince, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl gibi severek izlenen ünlü dizilerin senaristi Meral Okay, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Sarıyer Baltalimanı'ndaki evinde bu sabah 53 yaşında hayata gözlerini yuman senarist Meral Okay'ın cenazesi yakınları tarafından ambulansa konularak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde Okay'ın hayatını kaybettiği haberini alan dostları ve yakınları Baltalimanı'ndaki eve geldiler.

Meral Okay, yarın Bebek Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.