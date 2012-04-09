MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Usta senarist Meral Okay hayatını kaybetti
GeriEtkinlikler Usta senarist Meral Okay hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Usta senarist Meral Okay hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Usta senarist Meral Okay hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Acı bir gün daha!

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Asmalı Konak, Yasemince, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl gibi severek izlenen ünlü dizilerin senaristi Meral Okay, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Sarıyer Baltalimanı'ndaki evinde bu sabah 53 yaşında hayata gözlerini yuman senarist Meral Okay'ın cenazesi yakınları tarafından ambulansa konularak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde Okay'ın hayatını kaybettiği haberini alan dostları ve yakınları Baltalimanı'ndaki eve geldiler.

Meral Okay, yarın Bebek Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle