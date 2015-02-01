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Usta oyunculardan yeni oyun: Bezirgan

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Usta oyunculardan yeni oyun: Bezirgan
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Moliere’in baş yapıtı sahnede!

"Tartuffe'ün kim olduğunu biliyorsunuz ama peki nereden çıktı bu Tartuffe? Nasıl oldu da girdi hayatlarımıza; talan etti her şeyi? İşte bu sorulara yanıt arayan oyunun sürprizleri var!"

Hizmetçi kız rolünde Bahtiyar Engin ve evin büyükannesi rolünde Erkan Can... Ama sürprizlerin en büyüğü hem Orgon hem Tartuffe rollerini canlandıracak olan Cem Davran!

Yıldıray Şahinler'in yönettiği Bezirgân ile İstanbul Halk Tiyatrosu, her zamanki gibi sözünü sakınmayacak. Ama Erkan Can'ın dediği gibi, “kırıp dökmeden” ve Brecht'in dediği gibi “çok eğlendirerek, her zamanki gibi."

Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can, Faruk Akgören, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci, Aytek Önal, Simge Defne Çelik, Selim Can Yalçın, Salih Kırlı, Ali İl.

OYUN PROGRAMI

Usta oyunculardan yeni oyun: Bezirgan

Biletler Biletix'te!

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