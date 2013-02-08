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Usame Bin Ladin’in yakalanma hikayesi

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Usame Bin Ladin’in yakalanma hikayesi
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Zero Dark Thirty vizyonda!

Kathryn Bigelo’un yönettiği ve Joe Edgerton, Jessica Chastain, Chris Pratt ile Mark Strong’nun oynadığı Zero Dark Thirty, 08 Şubat 2013 Chantier Films dağıtımıyla ve Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Usame Bin Ladin’in yakalanması ve öldürülmesi dünyayı ve iki Amerikan başkanlık yönetimini on yıldan fazla bir zaman meşgûl etti. Ama sonuçta küçük, zeki bir CIA takımı onu bulup yok etti. Görevleri her yönden gizlilik içinde yönetildi. Yine de bazı detaylar halka duyuruldu. Film, Pakistan’daki özel harekât operasyonunu konu alıyor.

ZERO DARK THİRTY FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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