Usame Bin Ladin’in yakalanma hikayesi

Kathryn Bigelo’un yönettiği ve Joe Edgerton, Jessica Chastain, Chris Pratt ile Mark Strong’nun oynadığı Zero Dark Thirty, 08 Şubat 2013 Chantier Films dağıtımıyla ve Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Usame Bin Ladin’in yakalanması ve öldürülmesi dünyayı ve iki Amerikan başkanlık yönetimini on yıldan fazla bir zaman meşgûl etti. Ama sonuçta küçük, zeki bir CIA takımı onu bulup yok etti. Görevleri her yönden gizlilik içinde yönetildi. Yine de bazı detaylar halka duyuruldu. Film, Pakistan’daki özel harekât operasyonunu konu alıyor.

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