Ürtiker (Kurdeşen) nedir, neden olur? Ürtiker belirtileri ve tedavi yöntemleri

Ürtiker, halk arasında dabaz veya kurdeşen olarak bilinir. 6 haftadan az sürene akut, fazla sürene ise kronik denilmektedir. Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar. Akut ve kronik ürtikerin belirtileri aynı olmakla birlikte nedenleri farklı olabilmektedir.

Ürtiker (kurdeşen) nedir?

Kurdeşen, bazen bir alerjen tarafından tetiklenen kırmızı, kabarık, kaşıntılı bir deri döküntüsüdür. Alerjen, alerjik reaksiyon üreten cilt hastalığıdır.

Ürtiker (kurdeşen) neden olur?

Ürtiker, vücut bir alerjene tepki verdiğinde ve cildin yüzeyinin altından histamin ve diğer kimyasalları serbest bıraktığında ortaya çıkar.

Histamin ve kimyasallar , cildin altında iltihaplanma ve sıvı birikmesine neden olarak kabarcıklara neden olur.

Ürtikerin bilinen tetikleyicilerin örnekleri şunları içerir:

Yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçlar

Fındık, kabuklu deniz ürünleri, gıda katkı maddeleri, yumurta, çilek ve buğday ürünleri gibi gıdalar

Grip , soğuk algınlığı, glandüler ateş ve hepatit B dahil enfeksiyonlar

İdrar yolu enfeksiyonları ve boğaz ağrısı dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar

Bağırsak parazitleri

Aşırı sıcaklıklar veya sıcaklıktaki değişiklikler

Yüksek vücut ısısı

Hamamböceği ve hamamböceği atıkları

Polen

Isırgan otu, zehirli sarmaşık ve zehirli meşe gibi bazı bitkiler

Böcek ısırıkları ve sokmaları

Tiroid hastalığı veya lupus gibi kronik hastalıklar

Güneş ışığına maruz kalma

Cilt üzerinde su

Tırmalamak

Dengesiz egzersiz yapmak

Ürtiker (kurdeşen) belirtileri nelerdir?

Kabarcıklar olarak bilinen şişlikler, ciltte kızarıklık olarak ortaya çıkar. Genellikle pembe veya kırmızı, oval veya yuvarlak bir şekle sahiptirler. Birkaç milimetre ile birkaç inç arasında değişebilirler. Aşırı derecede kaşıntılı olabilirler ve etraflarında kırmızı bir parlama vardır.

Kabarcıklar genellikle gruplar halinde, sıklıkla kollar, eller, parmaklar, bacaklar, ayaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere yüzde veya ekstremitelerde oluşur.

Kaynaklar normalde 24 saat içinde kaybolur, ancak yenileri oluşabilir. Vücudun sadece bir bölümünde veya birkaç yerinde görünebilirler.

Etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı cilt döküntüsü

2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık.

Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı.

Ürtiker (kurdeşen) tedavi yöntemleri

Akut ürtiker tedavisi, birkaç hafta boyunca düzenli olarak alınan yatıştırıcı olmayan antihistaminikleri içerir.

Setirizin veya feksofenadin gibi antihistaminikler, histaminlerin etkilerini bloke ederek ve döküntüleri azaltarak ve kaşıntıyı durdurarak yardımcı olur.

Anjiyoödemli hastaların bir alerji uzmanı, bir immünolog veya bir dermatolog görmesi gerekebilir. Anjiyoödem, ciddi solunum güçlüklerine neden olabilir.

Kronik kurdeşen ciddi rahatsızlığa, sıkıntıya ve muhtemelen depresyona neden olabilir . Stres de kovanları kötüleştirebilir ve kısır bir döngü yaratabilir. Depresyon belirtileri yaşayan hastalar bir doktorla konuşmalıdır.