Ürtiker (Kurdeşen) nedir, neden olur? Ürtiker belirtileri ve tedavi yöntemleri
Halk dilinde kurdeşen olarak bilinen ürtiker, ilaçlara, yiyeceklere, enfeksiyonlara ve daha pek çok uyarana bağlı olarak gelişebilen ve sık karşılaşılan bir hastalıktır. Ürtiker, hassasiyet sonucu ortaya çıkan Alerjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren duruma tıpta verilen addır. Ürtiker kısa süreli olabilmesinin yanında çok uzun süre de kronik bir şekilde devam edebilir. Peki, ürtiker (Kurdeşen) nedir, neden olur? İşte, ürtiker belirtileri ve tedavi yöntemleri…
Ürtiker, halk arasında dabaz veya kurdeşen olarak bilinir. 6 haftadan az sürene akut, fazla sürene ise kronik denilmektedir. Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar. Akut ve kronik ürtikerin belirtileri aynı olmakla birlikte nedenleri farklı olabilmektedir.
Ürtiker (kurdeşen) nedir?
Kurdeşen, bazen bir alerjen tarafından tetiklenen kırmızı, kabarık, kaşıntılı bir deri döküntüsüdür. Alerjen, alerjik reaksiyon üreten cilt hastalığıdır.
Ürtiker (kurdeşen) neden olur?
Ürtiker, vücut bir alerjene tepki verdiğinde ve cildin yüzeyinin altından histamin ve diğer kimyasalları serbest bıraktığında ortaya çıkar.
Histamin ve kimyasallar , cildin altında iltihaplanma ve sıvı birikmesine neden olarak kabarcıklara neden olur.
Ürtikerin bilinen tetikleyicilerin örnekleri şunları içerir:
- Yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçlar
- Fındık, kabuklu deniz ürünleri, gıda katkı maddeleri, yumurta, çilek ve buğday ürünleri gibi gıdalar
- Grip , soğuk algınlığı, glandüler ateş ve hepatit B dahil enfeksiyonlar
- İdrar yolu enfeksiyonları ve boğaz ağrısı dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar
- Bağırsak parazitleri
- Aşırı sıcaklıklar veya sıcaklıktaki değişiklikler
- Yüksek vücut ısısı
- Hamamböceği ve hamamböceği atıkları
- Polen
- Isırgan otu, zehirli sarmaşık ve zehirli meşe gibi bazı bitkiler
- Böcek ısırıkları ve sokmaları
- Tiroid hastalığı veya lupus gibi kronik hastalıklar
- Güneş ışığına maruz kalma
- Cilt üzerinde su
- Tırmalamak
- Dengesiz egzersiz yapmak
Ürtiker (kurdeşen) belirtileri nelerdir?
Kabarcıklar olarak bilinen şişlikler, ciltte kızarıklık olarak ortaya çıkar. Genellikle pembe veya kırmızı, oval veya yuvarlak bir şekle sahiptirler. Birkaç milimetre ile birkaç inç arasında değişebilirler. Aşırı derecede kaşıntılı olabilirler ve etraflarında kırmızı bir parlama vardır.
Kabarcıklar genellikle gruplar halinde, sıklıkla kollar, eller, parmaklar, bacaklar, ayaklar ve ayak parmakları dahil olmak üzere yüzde veya ekstremitelerde oluşur.
Kaynaklar normalde 24 saat içinde kaybolur, ancak yenileri oluşabilir. Vücudun sadece bir bölümünde veya birkaç yerinde görünebilirler.
- Etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı cilt döküntüsü
- 2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık.
- Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı.
Ürtiker (kurdeşen) tedavi yöntemleri
Akut ürtiker tedavisi, birkaç hafta boyunca düzenli olarak alınan yatıştırıcı olmayan antihistaminikleri içerir.
Setirizin veya feksofenadin gibi antihistaminikler, histaminlerin etkilerini bloke ederek ve döküntüleri azaltarak ve kaşıntıyı durdurarak yardımcı olur.
Anjiyoödemli hastaların bir alerji uzmanı, bir immünolog veya bir dermatolog görmesi gerekebilir. Anjiyoödem, ciddi solunum güçlüklerine neden olabilir.
Kronik kurdeşen ciddi rahatsızlığa, sıkıntıya ve muhtemelen depresyona neden olabilir . Stres de kovanları kötüleştirebilir ve kısır bir döngü yaratabilir. Depresyon belirtileri yaşayan hastalar bir doktorla konuşmalıdır.