Uraz İsminin Anlamı Nedir? Uraz Ne Demek?

Pek fazla bilmese dahil Uraz ismi Türkçe kökenli bir addır. Orta Asya'dan günümüze kadar ulaşmış ve son dönemlerde ilgi gören isimlerden biridir. Özellikle anlamı ve telaffuzu ile beraber beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uraz İsminin Anlamı

Uraz isminin çok güzel ve çok özel bir anlamı bulunmaktadır. ‘Şans’ ve ‘talih’ anlamları üzerinden Türkiye'de yer aldığını söylemek mümkün. Bu ayrıcalık ve anlamları üzerinden siz de erkek çocuğunuz için bu ismi verebilirsiniz. Tek başına kullanıldığı gibi farklı isimlerle de kombin şeklinde değerlendirmek mümkün.

Merak edilen diğer konulardan biri de Uraz kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı bilgisidir. Uras ismi Kur'an'da geçmez. Talih ve şans anlamları üzerinden değerlendirilen bu isim erkek bebekler için verilen bir addır.

Her ne kadar çok bilinmese dahi Uraz son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zira internette de sıkça araştırılan kelimelerden biridir. Erkek bebeğiniz için hem telaffuzu hem de özel anlamı kapsamında bu ismi keyifli şekilde verebilirsiniz.