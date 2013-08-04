Ünlülerin takıntıları çok şaşırtıyor

Ünlülerin öyle takıntıları var ki inanamazsınız! Kimisi evinde böcek besliyor kimisi de gördüğü bütün elmaları yiyor. İşte ünlülerin ilginç takıntıları…

Hürriyet

Bergüzar Korel

Pütürlü hiçbir şey yiyemiyor; pilava bayılıyor ama ağzına sütlaç koymuyor. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmuyor ama yosuna basamıyor.

Murat Boz

Şarkıcı Murat Boz'un en büyük takıntısı elma. Boz, elma görünce yemeden duramıyor. Gördüğü her elmayı yemek ihtiyacı hisseden şarkıcı, bir elmayı görüp yiyememesi durumunda gözünden yaşlar geldiğini belirtiyor.

Aysel Gürel

Rahmetli söz yazarı Aysel Gürel evinde karafatma besliyordu. Hatta Gürel "Hatice" ismini verdiği karafatmasını öldürdüğü gerekçesiyle kızı Müjde Ar'ı "sen katilsin" diyerek evinden kovmuş.

Deniz Akkaya

Yakın arkadaşlarının doğum günlerini ve evlilik yıldönümlerini unutmuyor. Mutlaka mavi güller gönderiyor.

Selin Toktay

Eski manken Selin Toktay, asansöre binemiyor.

Seren Serengil

Gittiği her restorantta, köpekleri için porselen tabaklarda servis yaptırıyor.

Demet Akalın

Onun takıntısı da nazar boncuğu... Sahneye çıkmadan önce mutlaka nazar boncuğunu okşuyor.

Cem Yılmaz

Gösteriye çıkmadan önce mutlaka kulisindeki kanepede şekerleme yapıyor. Böylece enerji depoladığına inanıyor.

Madonna

Pop müziğinin ünlü sesi Madonna da güzelliğini takıntılarına borçlu. Tam bir spor fanatiği olan seksi yıldızın son yıllarda yogayı takıntı haline getirdiği söyleniyor. Her gün saatlerce minderin üzerinde kalıyor.

Tan Sağtürk

Yemekler konusunda takıntılı olduğunu ifade eden Tan Sağtürk, çaysız ve kızarmış ekmeksiz kahvaltı yapmıyor. Bir diğer takıntısı ise küçük salatalıklar. Bir oturuşta bir kilodan fazla salatalık yediğini ifade ediyor.