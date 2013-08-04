Ünlülerin takıntıları çok şaşırtıyor
Evinde karafatma besleyen bile var!
Ünlülerin öyle takıntıları var ki inanamazsınız! Kimisi evinde böcek besliyor kimisi de gördüğü bütün elmaları yiyor. İşte ünlülerin ilginç takıntıları…
Hürriyet
Bergüzar Korel
Pütürlü hiçbir şey yiyemiyor; pilava bayılıyor ama ağzına sütlaç koymuyor. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmuyor ama yosuna basamıyor.
Murat Boz
Şarkıcı Murat Boz'un en büyük takıntısı elma. Boz, elma görünce yemeden duramıyor. Gördüğü her elmayı yemek ihtiyacı hisseden şarkıcı, bir elmayı görüp yiyememesi durumunda gözünden yaşlar geldiğini belirtiyor.
Aysel Gürel
Rahmetli söz yazarı Aysel Gürel evinde karafatma besliyordu. Hatta Gürel "Hatice" ismini verdiği karafatmasını öldürdüğü gerekçesiyle kızı Müjde Ar'ı "sen katilsin" diyerek evinden kovmuş.
Deniz Akkaya
Yakın arkadaşlarının doğum günlerini ve evlilik yıldönümlerini unutmuyor. Mutlaka mavi güller gönderiyor.
Selin Toktay
Eski manken Selin Toktay, asansöre binemiyor.
Seren Serengil
Gittiği her restorantta, köpekleri için porselen tabaklarda servis yaptırıyor.
Demet Akalın
Onun takıntısı da nazar boncuğu... Sahneye çıkmadan önce mutlaka nazar boncuğunu okşuyor.
Cem Yılmaz
Gösteriye çıkmadan önce mutlaka kulisindeki kanepede şekerleme yapıyor. Böylece enerji depoladığına inanıyor.
Madonna
Pop müziğinin ünlü sesi Madonna da güzelliğini takıntılarına borçlu. Tam bir spor fanatiği olan seksi yıldızın son yıllarda yogayı takıntı haline getirdiği söyleniyor. Her gün saatlerce minderin üzerinde kalıyor.
Tan Sağtürk
Yemekler konusunda takıntılı olduğunu ifade eden Tan Sağtürk, çaysız ve kızarmış ekmeksiz kahvaltı yapmıyor. Bir diğer takıntısı ise küçük salatalıklar. Bir oturuşta bir kilodan fazla salatalık yediğini ifade ediyor.
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