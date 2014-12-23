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Ünlülerin göz alıcı tektaşları
Dünyaca ünlü sanatçıların parmaklarındaki zarafet...
Sevdiği kadının kalbini çalabilmek için erkeklerin başvurduğu yöntemlerden biri pırlanta yüzükler hemen her kadını cezbeder. Renkleri, şekilleri, modelleri birbirinden farklı olsa da tektaş yüzük her kadın için büyüleyici bir mücevherdir. Dünyaca ünlü sanatçıların da sahip olmaktan mutluluk duyduğu bu mücevherleri sizler için derledik…
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