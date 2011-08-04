Ünlülerin Gelinlik Modelleri

Her gelin adayı düğün gecesinde şüphesiz çok güzel olmak ister, hayalindeki gelinliği giymek için sabırsızlanır. Çok beğendiğimiz bir gelinlik fiziğimize uygun olmayabilir. Peki, vücut tipine göre nasıl bir gelinlik seçilmeli? İşte ünlülerin gelinlik seçimleri ve bizim size önerilerimiz…

Kısa boylu gelin adayları daha çok yüksek belli gelinlikleri tercih etmeli, çok kabarık gelinliklerden kaçınmalıdırlar. Etek ucuna doğru genişleyen modelleri seçtiklerinde bacak boyları daha uzun görünür. Ayrıca V kesimli gelinlikler boyu olduğundan uzun gösterecektir.

Uzun boylu gelinler vücudu saran gelinlikleri tercih edebilirler. Balık modeli gelinlikler, uzun boylu gelinlere yakışacaktır. Eğer kabarık bir gelinlik giyeceklerse belden başlayan kabarık modelleri seçmelerinde fayda vardır.

Kilolu bayanlar, etek ucuna doğru genişleyen modelleri seçebilirler. Korseli modeller belin daha ince görünmesi sağlar. Vücudun hangi kısmında farklılık varsa o kısım sade bırakılmalıdır. Örneğin, basen bölgesi geniş olan bir gelin adayı, gelinliğin etek kısmını sade, üst kısmını ise daha süslü tercih edebilir.

Bakalım ünlü isimler hangi gelinlik modellerini tercih etmiş?

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GELİN SAÇI NASIL OLMALI?