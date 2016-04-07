Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!
Sosyal medyada en çok beğeni alan ünlü paylaşımları...
Murat Boz ve Aslı Enver’in ilişkilerini duyurdukları ilk fotoğrafları 457 bin beğeni aldı.
Murat Boz (@muratboz) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Demet Akalın’ın kocası Okan Kurt ve kızı Hira ile çektiği selfiesi 65,9 bin beğeni aldı.
DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Şeyma Subaşı’nın kızıyla olan selfiesi 21.9 bin beğeni aldı.
Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Hadise’nin yarışmacısı Aziz ile çekildiği selfiesi 142 bin beğeni aldı.
HADISE ACIKGOZ (@hadise) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Çağla Şikel, eski eşi Emre Altuğ’la birlikte çocuklarının doğum gününden paylaştığı bu fotoğrafı 25,6 bin beğeni aldı.
cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Hülya Avşar’ın paylaşığı bu fotoğrafı 19.7 bin beğeni aldı.
kapı önü kahve ayıdım ayılıcam❤haberli çekim
Hülya Avşar (@hulyavsr) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Burak Özçivit’in çekildiği bu selfie paylaşımı 311 bin beğeni aldı.
Burak Özçivit (@burakozcivit) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Arda Turan’ın bu fotoğrafı 217 bin beğeni aldı.
Arda Turan (@ardaturan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Serenay Sarıkaya’nın bu selfiesi 146 bin beğeni aldı.
serenayss (@serenayss) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Kerem Bursin’in şirin köpeğiyle çektiği selfiesi 109 bin beğeni aldı.
hayat sen kangal beklerken basina gelenlerdir... #hectorious #thereyougomatt
Kerem Bursin (@thebursin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Kadir Doğulu’nun ayna selfiesi 47 bin beğeni aldı.
Kadir Doğulu (@kadirdogulu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Acun Ilıcalı sunmakta olduğu televizyon programı Survivor yarışmacılarıyla selfiesi 102 bin beğeni aldı.
Acun Ilıcalı (@acunilicali) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Cem Yılmaz’ın oğluyla verdiği pozu 38,4 bin beğeni aldı.
Burçin Terzioğlu’nun doğum gününde paylaştığı bu fotoğrafı 102 bin beğeni aldı.
burcinterzioglu (@burcinterzioglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Başak Dizer’in, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan evlilik fotoğrafı 54,5 bin beğeni aldı.
Basak Dizer (@basakdizer) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Murat Dalkılıç’ın, İbrahim Tatlıses ve Tolgahan Sayışman ile olan bu selfiesi 47,5 bin beğeni aldı.
muratdalkilic (@muratdalkilic) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Barış Arduç’un köpeği ile çektiği selfiesi 204 bin beğeni aldı.
Barış Arduç (@arducbrs) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Elçin Sangu’nun set arkadaşlarıyla çekildiği selfiesi 238 bin beğeni aldı.
ELÇİN SANGU (@elcinsangu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
Meryem Uzerli’nin babası ile çekildiği gala fotoğrafı 40,4 bin beğeni aldı.
meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()
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