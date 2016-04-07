MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!
GeriEtkinlikler Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyada en çok beğeni alan ünlü paylaşımları...

Murat Boz ve Aslı Enver’in ilişkilerini duyurdukları ilk fotoğrafları 457 bin beğeni aldı.

Murat Boz (@muratboz) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Demet Akalın’ın kocası Okan Kurt ve kızı Hira ile çektiği selfiesi 65,9 bin beğeni aldı.

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Şeyma Subaşı’nın kızıyla olan selfiesi 21.9 bin beğeni aldı.

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Hadise’nin yarışmacısı Aziz ile çekildiği selfiesi 142 bin beğeni aldı.

HADISE ACIKGOZ (@hadise) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Çağla Şikel, eski eşi Emre Altuğ’la birlikte çocuklarının doğum gününden paylaştığı bu fotoğrafı 25,6 bin beğeni aldı.

cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Hülya Avşar’ın paylaşığı bu fotoğrafı 19.7 bin beğeni aldı.

kapı önü kahve ayıdım ayılıcam❤haberli çekim

Hülya Avşar (@hulyavsr) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Burak Özçivit’in çekildiği bu selfie paylaşımı 311 bin beğeni aldı.

Burak Özçivit (@burakozcivit) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Arda Turan’ın bu fotoğrafı 217 bin beğeni aldı.

Arda Turan (@ardaturan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Serenay Sarıkaya’nın bu selfiesi 146 bin beğeni aldı.

şapka bizim işimiz

serenayss (@serenayss) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Kerem Bursin’in şirin köpeğiyle çektiği selfiesi 109 bin beğeni aldı.

hayat sen kangal beklerken basina gelenlerdir... #hectorious #thereyougomatt

Kerem Bursin (@thebursin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Kadir Doğulu’nun ayna selfiesi 47 bin beğeni aldı.

Kadir Doğulu (@kadirdogulu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Acun Ilıcalı sunmakta olduğu televizyon programı Survivor yarışmacılarıyla selfiesi 102 bin beğeni aldı.

Çamurun dibi :)

Acun Ilıcalı (@acunilicali) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Cem Yılmaz’ın oğluyla verdiği pozu 38,4 bin beğeni aldı.

@cem101mmxi tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Burçin Terzioğlu’nun doğum gününde paylaştığı bu fotoğrafı 102 bin beğeni aldı.

burcinterzioglu (@burcinterzioglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Başak Dizer’in, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan evlilik fotoğrafı 54,5 bin beğeni aldı.

Basak Dizer (@basakdizer) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Murat Dalkılıç’ın, İbrahim Tatlıses ve Tolgahan Sayışman ile olan bu selfiesi 47,5 bin beğeni aldı.

The King

muratdalkilic (@muratdalkilic) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Barış Arduç’un köpeği ile çektiği selfiesi 204 bin beğeni aldı.

Barış Arduç (@arducbrs) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Elçin Sangu’nun set arkadaşlarıyla çekildiği selfiesi 238 bin beğeni aldı.

Ekip tamam merkez

ELÇİN SANGU (@elcinsangu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Meryem Uzerli’nin babası ile çekildiği gala fotoğrafı 40,4 bin beğeni aldı.

meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle