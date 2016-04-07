Ünlülerin en çok beğeni alan Instagram paylaşımları!

Murat Boz ve Aslı Enver’in ilişkilerini duyurdukları ilk fotoğrafları 457 bin beğeni aldı.

Murat Boz (@muratboz) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 12 Şub 2016, 15:44 PST )

Demet Akalın’ın kocası Okan Kurt ve kızı Hira ile çektiği selfiesi 65,9 bin beğeni aldı.

DEMET AKALIN (@demetakalin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 5 Nis 2016, 13:36 PDT )

Şeyma Subaşı’nın kızıyla olan selfiesi 21.9 bin beğeni aldı.

Seyma Subasi (@seymasubasiofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Mar 2016, 15:45 PDT )

Hadise’nin yarışmacısı Aziz ile çekildiği selfiesi 142 bin beğeni aldı.

HADISE ACIKGOZ (@hadise) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 1 Şub 2016, 11:53 PST )

Çağla Şikel, eski eşi Emre Altuğ’la birlikte çocuklarının doğum gününden paylaştığı bu fotoğrafı 25,6 bin beğeni aldı.

cagla Sikel (@cakobel79) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 6 Mar 2016, 09:20 PST )

Hülya Avşar’ın paylaşığı bu fotoğrafı 19.7 bin beğeni aldı.

kapı önü kahve ayıdım ayılıcam❤haberli çekim Hülya Avşar (@hulyavsr) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 16 Şub 2016, 22:06 PST )

Burak Özçivit’in çekildiği bu selfie paylaşımı 311 bin beğeni aldı.

Burak Özçivit (@burakozcivit) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 16 Şub 2016, 05:24 PST )

Arda Turan’ın bu fotoğrafı 217 bin beğeni aldı.

Arda Turan (@ardaturan) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 27 Mar 2016, 04:33 PDT )

Serenay Sarıkaya’nın bu selfiesi 146 bin beğeni aldı.

şapka bizim işimiz serenayss (@serenayss) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 3 Şub 2016, 17:42 PST )

Kerem Bursin’in şirin köpeğiyle çektiği selfiesi 109 bin beğeni aldı.

hayat sen kangal beklerken basina gelenlerdir... #hectorious #thereyougomatt Kerem Bursin (@thebursin) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 4 Şub 2016, 10:20 PST )

Kadir Doğulu’nun ayna selfiesi 47 bin beğeni aldı.

Kadir Doğulu (@kadirdogulu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 2 Oca 2016, 08:27 PST )

Acun Ilıcalı sunmakta olduğu televizyon programı Survivor yarışmacılarıyla selfiesi 102 bin beğeni aldı.

Çamurun dibi :) Acun Ilıcalı (@acunilicali) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 28 Mar 2016, 11:47 PDT )

Cem Yılmaz’ın oğluyla verdiği pozu 38,4 bin beğeni aldı.

@cem101mmxi tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 14 Şub 2016, 09:25 PST )

Burçin Terzioğlu’nun doğum gününde paylaştığı bu fotoğrafı 102 bin beğeni aldı.

burcinterzioglu (@burcinterzioglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Mar 2016, 14:50 PST )

Başak Dizer’in, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan evlilik fotoğrafı 54,5 bin beğeni aldı.

Basak Dizer (@basakdizer) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 21 Şub 2016, 15:17 PST )

Murat Dalkılıç’ın, İbrahim Tatlıses ve Tolgahan Sayışman ile olan bu selfiesi 47,5 bin beğeni aldı.

The King muratdalkilic (@muratdalkilic) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 21 Şub 2016, 00:47 PST )

Barış Arduç’un köpeği ile çektiği selfiesi 204 bin beğeni aldı.

Barış Arduç (@arducbrs) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 3 Nis 2016, 02:06 PDT )

Elçin Sangu’nun set arkadaşlarıyla çekildiği selfiesi 238 bin beğeni aldı.

Ekip tamam merkez ELÇİN SANGU (@elcinsangu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 29 Oca 2016, 03:03 PST )

Meryem Uzerli’nin babası ile çekildiği gala fotoğrafı 40,4 bin beğeni aldı.