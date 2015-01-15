Ünlülerden ‘Senin Dileğin Ne?’ kampanyasına destek

İstanbul Koruyucu Aile Derneği, korunma gereksinimi olan çocukların bakımlarını üstlenerek, onların sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini, koruyucu aileliğin yaygınlaştırılmasını, toplumsal farkındalığın yaratılması ve koruyucu ailelerin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bir farkındalık kampanyası başlattı.

‘’Senin Dileğin Ne?’’ isimli farkındalık kampanyasına Türkiye’deki ünlülerden de destek geldi. Kampanya kapsamında şu sıralar “Parkta Güzel Bir Gün” isimli tiyatro oyununu sergileyen Mert Fırat ve Volkan Yosunlu, ‘’Kelebekler Özgürdür’’ isimli tiyatro oyununu sergileyen Kerem Kobanbay, Buket Dereoğlu, Bedia Ener Öztep, Hakan Çeliker ile ‘’Evim! Güzel Evim!’’ isimli tiyatro oyunu sergileyen Füsun Demirel ve önümüzdeki ay sahnelenmesi planlanan ‘’Bira Fabrikası’’nın oyuncularından Necip Memili gibi önemli oyuncuların dileklerini paylaştıkları video ile özellikle sosyal medyada farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Şu an devlet korumasında yaklaşık 14.000 çocuk mevcut olup, yaklaşık 4001 çocuğun ise koruyucu ailelerin yanında bakım altında olduğunu söyleyen İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkanı Neşe Gökalp;

“Koruyucu aile bakım ve hizmet modeli toplumun geniş kesimleri tarafından tam olarak bilinmiyor. Çalışmalarımız ile aile temelli bakım sistemlerinden olan koruyucu aile sisteminin ülkemizde hak ettiği yere ulaşması için çabalıyor, toplumumuzu koruyucu aile konusunda duyarlılığa davet ediyoruz. Sevgi dolu bir ailede büyümek çocuğun hem psikolojik hem de zihinsel gelişiminde çok büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle nitelikli koruyucu aileliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Son olarak değerli oyuncularımızla birlikte “Senin Dileğin Ne?” isimli bir farkındalık kampanyasını hayata geçirdik. Kampanyaya destek olan tüm oyucularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.