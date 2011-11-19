Ünlüler ve mimarlar bir arada!

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Mudo Concept, Trump Towers ve Maison Française Dergisi işbirliğinde gerçekleştirilen TOG Concept projesi kapsamında Türkiye’nin 12 ünlü yüzü, sokak çocukları yararına evlerinin kapısını ziyaretçilere açacak. 12 ünlü mimarın dekore ettiği Trump Towers’deki daireleri ziyaret edenlerden sağlanacak gelir, sokakta çalışan çocukların, toplumsal yaşama katılmalarına yardım eden "Sokak Lambası" projesine aktarılacak.

Projenin tanıtımı Trump Towers’da düzenlenen bir kokteyl ile gerçekleşti. Geceye, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, Milliyet Gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



Gelir sokak çocuklarının eğitimine harcanacak

Projeyi çok yaratıcı bulduğunu ve çok hoşuna gittiğini anlatan Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, "12 tane insan ile 12 tane meşhur şahane mimarı eşleştirip böyle bir proje yapmak... Herkes çok yaratıcı şeyler yapmış. Türkan Şoray’ın, Oya Eczacıbaşı’nın, Hülya Avşar’ın, Acun’un... Herkes bir takım şeyler deniyor ve bu benim çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Eltemur ise proje ile ilgili şunları söyledi: "Daireler, 24 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında sabah saat 10.00’dan, saat 22.00’a kadar hafta sonları dâhil gezintiye açık olacak. Giriş ücreti 10 TL. Giriş için kazanılan her 10 TL’ye Mudo da 10 TL bağış yapacak. Buradan elde edilecek gelir de, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 7 senedir sürdürdüğü, sokakta çalışan çocukların toplumsal yaşam içinde yer alması için yürüttüğü ’Sokak Lambası’ projesine aktarılacak. Ne kadar çok ziyaretçi olursa o kadar çok çocuğa eğitim sağlama şansımız olacak."

24 Kasım’da ziyarete açılıyor

Türkiye’nin 12 ünlü yüzünün zevkine ve seçimlerine uygun olarak dekore edilen daireler, sokakta çalışan çocukların, sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfetmelerini, özgüven kazanmalarını ve bu sayede toplumsal yaşama katılmalarına yardım eden "Sokak Lambası" projesi yararına 24 Kasım - 4 Aralık 2011 tarihleri arasında saat 10.00’dan, 22.00’a kadar ziyarete açık olacak. Vatandaşlar, Trump Towers’daki daireleri 10 TL karşılığında ziyaret ederek projeye destek verebilecek. Sergi giriş ücretlerinden elde edilecek gelir tutarı kadar Mudo Concept tarafından yapılacak katkıyla Sokak Lambası projesi; sokakta çalışan çocukların umudu olmaya devam edecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Toplum Gönüllüsü gençler ile birlikte 2004 yılından beri yürüttüğü "Sokak Lambası" projesi, sokakta çalışan çocukların sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek toplumsal yaşam içinde yer almasını sağlıyor. "Sokak Lambası" projesi ile yola çıkan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek için ele ele veren Mudo Concept, Trump Towers ve Maison Française dergisi; sokakta çalışan çocukları sosyal yaşamın içine dâhil etmek ve kaynak sağlamak için "TOG Concept"i hayata geçirdi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

A.A.